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Bozcaada'da bağ bozumu etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:41 | Son Güncelleme

"Bağ Bozumu Günleri" etkinliğinde katılımcılar, adanın 5 bin yıllık bağlarına girip elleriyle üzüm toplama fırsatı buldu

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki 5 bin yıllık üzüm bağlarında "2'nci Bağ Bozumu Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Bozcaada Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında ilçe meydanında oluşturulan alanda bağ bozumuna katılmak isteyenlere üzüm toplama sepetleri verildi.

Kayıtları yapılan ziyaretçiler, ardından özel olarak oluşturulan traktör römorklarıyla bağlara taşındı.

Bağlarda katılımcılara üzüm toplama sistemi anlatılıp, Bozcaada'ya özgü üzümler tanıtıldı. Katılımcılar adanın 5 bin yıllık bağlarında elleriyle üzüm toplama fırsatı buldu.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinliğe, sosyal medya fenomenleri ile ünlü oyuncular Merve Boluğur ile Müjde Uzman da katıldı.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adanın ülke turizmi için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Binlerce yıldır var olan üzüm bağlarının son 2 yıldır turizmle birleştiğini anlatan Gültekin, bu sayede insanları bağlara konuk edip hem Bozcaada turizmini desteklediklerini, hem üzüm ve bağcılığı desteklediklerini hem de ilçenin tanıtımına katkı sunduklarını kaydetti.

Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz ise adanın isminin özellikle son yıllarda turizm ile sık anıldığını hatırlattı.

Tüm bu gelişmelere ek olarak 2 yıldır Bozcaada Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Bağ Bozumu Günleri" etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, gelecek yıllarda da sürdürmeyi amaçladıkları proje dahilinde adanın daha da tanınır olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca bu yıl 6-8 Eylül tarihlerinde "20'nci Bozcaada Kültür, Sanat ve Bağ Bozumu Festivali" düzenlenecek.

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Bozcaada Çanakkale

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