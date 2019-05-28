Bozcaada'da, bayram tatilinde yüzde 100 doluluk bekleniyor

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada’da, Ramazan Bayramı’nda konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması ardından gözler turizm merkezlerine çevrildi. Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada, bayram tatilinin gözdesi oldu. Bayramda Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Bayram için hazırlıklarını tamamlayan adadaki işletmeciler ise Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi.

'HİÇ BİR SIKINTI OLMAZ'

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, bayramda Bozcaada'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağını söyledi. Diler, "Bozcaada Belediyesi'nin de hazırlıkları bu yönde. Ada merkezine trafik yasağını koydu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. de gidiş- dönüş rezervasyonlarını başlatacak. Ada'ya gelecek tatilciler rezervasyon yaptırırsa, hiçbir sıkıntı yaşanmaz" dedi.

İŞLETMELER TATİLCİLERİ BEKLİYOR'

İşletmeci Mustafa Tınç ise, "Ramazan Bayramı için Bozcaada yoğun bir talep gördü. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.