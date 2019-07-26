ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Ayazma Manastırı'nda Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla düzenlenen dini törende bir araya geldi.

Halk arasında ''Ayazma Panayırı'' olarak bilinen etkinlik dolayısıyla Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Ayazma mevkisinde buluştu. Her yıl 26 Temmuz'da Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal Aya Paraskevi Günü dolayısıyla ayin gerçekleştirdi.

Tarihi manastırda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla yapılan geleneksel etkinliği Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis yönetti.

Törene, çok sayıda Rum Ortodoks cemaati üyesi katıldı.

- Ayazma Panayırı

Efsaneye göre, genç ve güzel bir kız olan Paraskevi, şimdi Göztepe diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur.

Paraskevi'nin babası durumu fark edince kızını Ayazma'da sıkı bir göz hapsine alır. Aşk ateşiyle yanan kız kimi zaman Göztepe'ye doğru bakar, derin derin iç geçirip rüzgarla sevdiği adama mesaj göndermek ister.

Ayyalus'taki genç de aynı duyguları besler ancak kavuşamazlar.

Paraskevi'nin aşk acısıyla ölmesinin ardından onun büyük aşkının anısına dua edeceklere dilek pınarı yapılır.

