Bozcaada'da Homeros Okumaları Günleri

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi'nde bu yıl 18incisi düzenlenen Ozanın Günü ve Homeros Okuma etkinliği Salhane'de gerçekleştirildi. Bu senenin Ozanı ise Gökçenur Ç. oldu.

Salhane'de gerçekleştirilen Ozanın Günü ve Homeros Okuma etkinliği'ne yüzlerce şiirsever katıdı. Etkinlik, Yunanistan’dan gelen Elizabet Kovi ile Pembe Akgün, İzmirli ozanın mısralarını Eski Yunanca ve Türkçe olarak sunmasıyla başladı. Homeros’un İlyada ve Odysseia adlı destanlarındaki kadın kahramanlar Prof. Dr. Haluk Şahin'in verdiği bilgilerle anlatıldı. Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan etkinlikte, Helen karakterini anlattı.

Türk şiirinin önemli şairlerinden Haluk Şahin, Cevat Çapan ve Gökçenur Ç. Ozanın Günü ve Homeros Okuma etkinliği kapsamında şiirlerini okudu.

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