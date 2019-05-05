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Bozcaada’da izmarit toplama etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, Kaymakamlık tarafından sigara izmariti toplama etkinliği düzenledi.

Bozcaada’da izmarit toplama etkinliği düzenlendi

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, Kaymakamlık tarafından sigara izmariti toplama etkinliği düzenledi. Bozcaada Belediyesi ile tüm kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği etkinlikte, adayı sigara izmaritlerinden arındırmak, izmaritlerin çevreye ve doğaya verdiği zararlar için farkındalık yaratmak hedeflendi.
Bozcaada’da Çınaraltı'nda başlayan etkinlikte, katılımcılar farkındalık yaratmak için beyaz tişört giydi. Kampanyaya destek veren katılımcılara Bozcaada Eczanesi temizlik eldiveni dağıttı. Bozcaada Kaymakamlığı katılımcılara pet şişede su ikram ederken, Bozcaada Belediyesi de çevre temalı şapka dağıttı. Etkinliğe; Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, kurum ve daire amirleri, ada halkı ve Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği üyeleri beyaz tişörtlerle katıldı. Yarım saat süren farkındalık ettiğinde, onlarca pet şişeye dolduran sigara izmaritleri toplandı.
Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gultekin ,”Etkinliğe katılanlar ile çevreyi kirletmeme ve yere sigara izmariti atmama konusunda farkındalık oluşturmak istedik ve bunu başardığımızı düşünüyorum” dedi.
Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise, “Çok güzel bir farkındalık kampanyası oldu. Bundan sonra her sigara içen vatandaşın yere sigara izmariti atarken bir kez daha düşüneceğini tahmin ediyorum” dedi.
Eczane işletmecisi Öznur Evergen de, tüm katılımcılara teşekkür ederken, bundan böyle yere sigara izmariti atan bir kişi gördüğünde kendisini uyaracağını söyledi.

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Bozcaada’da izmarit toplama etkinliği düzenlendiBozcaada’da izmarit toplama etkinliği düzenlendiBozcaada’da izmarit toplama etkinliği düzenlendi

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