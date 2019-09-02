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Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Dün akşam saatlerinde Çanakkale Bozcaada açıklarında ön tarafı su alarak karaya oturan ‘Kanuni D.S’ isimli Türk gemisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrol edildi.

Dün akşam saatlerinde Çanakkale Bozcaada açıklarında ön tarafı su alarak karaya oturan ‘Kanuni D.S’ isimli Türk gemisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrol edildi. Gemide bugün herhangi bir çalışma yapılmayacağı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam sat 17.45 sıralarında Bozcaada açıklarında demirli olan Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki ’Kanuni D.S.’ isimli su altı kum ve çakıl temizleme gemisi, 8 mürettebatıyla İzmir Aliağa’dan Yalova’ya gitmek üzereyken Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarına demir attı. Bozcaada’nın güneydoğusunda Mermer Burnu açıklarında gemi baş kısmından su almaya başladı. Geminin kaptanı, Ali Koparan Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizden çağrı yaparak geminin baş kısmından su aldığını söyledi. Geminin kaptanı su alan geminin batmaması için kıyıya doğru seyir haline geçti. Geminin kurtarılması için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan ’Kurtarma-6’ römorkörü sevk edildi. Gemi kaptanı manevra yaparak, su alan gemiyi karaya oturtmayı başardı.
Geceyi ön kısmı tamamen batık olmasına rağmen gemide geçiren mürettebat havanın ağarmasıyla birlikte yine gemide çalışmaya devam etti. 8 kişilik mürettebatın şu ana kadar herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi. Gemi hakkında soruşturma başlatıldığı, 72 saat boyunca yardım talebi gelmezse liman başkanlığının inisiyatif kullanıp personeli tahliye edeceği öğrenildi. Geminin su altından kum ve çakıl çıkardığı, ayrıca sahil ve liman temizlemede kullanıldığı belirtildi. Ayrıca gemi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da kontrol edildi. Gemide bugün herhangi bir çalışma yapılmayacağı öğrenildi.

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi

Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil Güvenlik tarafından kontrol edildi
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