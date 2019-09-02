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Bozcaada'da su alınca karaya oturtulan gemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

Ayana koyunda karaya oturtulmuş halde bekleyen geminin su altı sörvey kontrollerinin yapılmasının ardından son durumuna karar verilecek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde baş tarafından su aldığının tespit edilmesi üzerine, gemi kaptanı tarafından karaya oturtulan geminin su altı kontrolleri gerçekleştirilecek.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Aliağa Limanı'ndan Yalova'ya gittiği sırada, Bozcaada Tuzburun koyunda baş tarafından su aldığı tespit edilen ve gemi kaptanı tarafından baştankara olarak tabir edilen yöntemle Ayana koyunda karaya oturtulan 41 metre uzunluğundaki kum ve çakıl temizleme özelliğindeki "Kanuni D.S" isimli geminin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Toplam 8 mürettebatı bulunan ve büyük bölümü suyun içinde kalan geminin kaptanı tarafından herhangi bir kurtarma ya da çekilme talebinde bulunulmadığı öğrenilirken, gemiyle ilgili su altı sörvey kontrolleri yapılacak.

Bozcaada Liman Başkanlığınca yürütülecek çalışmalar kapsamında su altı dalgıçlarınca geminin yüzeye değen kısmı ile baş tarafından su aldığı bölümde incelemelerde bulunulacak.

Bunun ardından gemiyle ilgili karar verilecek.

- Olay

41 metrelik gemi, gemi kaptanı tarafından Tuzburun koyunda baş tarafından su aldığı rapor edilerek Ayana koyuna karaya oturtulmuş, geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada Çanakkale gemi

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