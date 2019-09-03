HABER

Bozcaada'da su alınca karaya oturtulan gemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:52 | Son Güncelleme

Ayana Koyu'nda karaya oturtulan geminin etrafına tedbir amacıyla bariyer çekilerek çevre kirliliği önlemi alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde baş tarafından su aldığının tespit edilmesi üzerine gemi kaptanı tarafından karaya oturtulan geminin etrafına tedbir amacıyla bariyer çekildi.

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan Yalova'ya gittiği sırada, Bozcaada Tuzburun koyunda baş tarafından su aldığı tespit edilen ve gemi kaptanı tarafından baştankara olarak tabir edilen yöntemle Ayana Koyu'nda karaya oturtulan 41 metre uzunluğundaki kum ve çakıl temizleme özelliğindeki "Kanuni D.S" isimli geminin bağlı olduğu şirket, özel bir firmayla anlaşarak onarım ve kurtarma çalışması başlattı.

Büyük bölümü batık haldeki geminin olası sızıntı ve çevre kirliliğini engellemek amacıyla etrafına bariyerle önlem alındı. Su altı kontrolleri için dalgıçlar geminin altına dalıp zeminde hasar olup olmadığını kontrol edecek.

Gemideki 8 personel tarafından da gemi balastlarındaki (geminin suya batmasına veya su üstüne yükselmesini sağlayan tanklar) suyun boşaltılması için çalışma yapılıyor.

Çalışmaların ardından geminin bulunduğu yerden kurtarılacağı öğrenildi.

Bozcaada'da su alınca karaya oturtulan gemi

- Ayana Koyu'nda karaya oturtulan geminin etrafına tedbir amacıyla bariyer çekilerek çevre kirliliği önlemi alındı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale gemi

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Son dakika: Marmaris'te orman yangını!

Ünlü tatil cennetinde orman yangını!

İstanbul'da yeni tarifeye geçmek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! İBB'ye çağrıda bulundular

Kazada kopan bacağı, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Kopan bacak, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Son dakika: 31 Mart öncesi görevinden uzaklaştırılan 41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.