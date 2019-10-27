Bozcaada'da tiyatro festivali başladı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen 'Tenedos Tiyatro Festivali', Özlem Öçalmaz ve Cem Zeynel Kılıç'ın sahnelediği 'Lampedusa' adlı oyun ile başladı. Salonu dolduran izleyiciler, oyun sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

Bozcaada Kaymakamlığı ve Bozcaada Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl ilki düzenlenen 'Tenedos Tiyatro Festivali' dün başladı. Adalı işletmecilerin sponsorluğunda gerçekleşen festivalin ilk gününde, dizi film ve sinama oyuncusu Müfit Aytekin'in, ardından da ödüllü tiyatro oyuncusu ve yönetmen Kayhan Berkin'in, çocuklara yönelik oyunculuk atölyesiyle başladı.

Festivalin ilk oyunu ise saat 20.00'de Bozcaada Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda sahnelendi. Adalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede, Harold Pinter ödülü sahibi Anders Lustgarten’in Avrupa'nın iki farklı ülkesinde, göçmenlerin yolculuğunu ve zengin metropellerde yaşanan yoksulluğu iki farklı karekter üzerinden anlatan 'Lampedusa' adlı oyunu sahnelendi. Ünlü tiyatro oyuncuları Özlem Öçalmaz ve Cem Zeynel Kılıç'ın birlikte sahnelediği oyunu, Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gülekin, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz ve İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Fatih Güdük de adalılar ile beraber izledi.

Oyunun ardından Kaymakam Gültekin ve Başkan Yılmaz sahnede oyuncuları tebrik ederek, çiçek ve Bozcaada hatırası takdim etti.

Festivalin ilk günü, oyuncular Özlem Öçalmaz ve Cem Zeynel Kılıç'ın söyleşisi ve Salhane'deki 'Chromas' grubunun konseriyle son buldu.

Şevket Süha Tezel, Ece Çeşmioğlu, Deniz Karaoğlu, Özlem Öçalmaz, Müfit Aytekin, Kayhan Berkin gibi tanınmış tiyatro oyuncularının katıldığı festival, Pazartesi gecesine kadar devam edecek. Bozcaadalı tiyatro oyuncusu Yasin Özcan'ın yönettiği festival finali, 2019 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde 2 dalda ödül alan 'Kadercan' oyunu ile yapacak.

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