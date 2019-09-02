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Bozcaada'da yarısı batık gemi, oturduğu karada duruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, baş kısmından su almaya başlayan ve Ayana Koyu'na kadar böyle ilerleyip, kaptan tarafından baştan kara yapılan, 41 metre uzunluğundaki liman tarama gemisi 'Kanuni D.S', yarısı batık olarak oturduğu karada duruyor.

Bozcaada'da yarısı batık gemi, oturduğu karada duruyor

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, baş kısmından su almaya başlayan ve Ayana Koyu'na kadar böyle ilerleyip, kaptan tarafından baştan kara yapılan, 41 metre uzunluğundaki liman tarama gemisi 'Kanuni D.S', yarısı batık olarak oturduğu karada duruyor. Yaşam mahallinin bulunduğu arka kısım su üzerinde kaldığı için 8 kişilik mürettebat, geceyi gemide geçirdi.
Aliağa'dan Yalova'ya gitmek üzere seyir yapan, Türk bayraklı liman tarama gemisi 'Kanuni D.S', dün saat 17.30 sıralarında, Bozcaada'nın güney doğusunda, baş kısmında su almaya başladı. Kaptan Ali Koparan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Tuzburun Koyu açıklarında su almaya başlayan geminin kaptanı Koparan, yarı batık gemiyi Ayana Koyu'na kadar getirdi. Koparan, saat 19.20'de ise gemiyi kumluk bölgeye baştan kara yaparak, karaya oturttu. Bu anlarda Sahil Güvenlik botuyla gemiye eşlik edildi. Mürettebatın tahliye talebi sorulan kaptan, gemiyi karaya oturtacağını ve güvenli bölgeye ilerlediğini belirterek, tahliye istemedi. Kaptanın karaya oturttuğu gemideki 8 kişilik mürettebat da geceyi burada geçirdi. Geminin jeneratörünün çalıştığı ve ışıklarının yandığı görüldü.
MÜRETTEBAT SU ALAN YERİ BULMAYA ÇALIŞIYOR
Bugün sabahın ilk saatlerinde gemi personeli, güvertede görüldü. Yarısı batık geminin güvertesinde çalışan mürettebatın, su alan yeri tespit etmeye ve onarmaya çalıştığı öğrenildi. Kaptanın, Bozcaada Liman Başkanlığı'ndan henüz yardım ve kurtarma talebinde bulunmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bozcaada'da yarısı batık gemi, oturduğu karada duruyorBozcaada'da yarısı batık gemi, oturduğu karada duruyorBozcaada'da yarısı batık gemi, oturduğu karada duruyorBozcaada'da yarısı batık gemi, oturduğu karada duruyor

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