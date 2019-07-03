Bozcaada'daki cinayete 3 tutuklama

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, Ramazan Öksüz'ün (31) eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 kişiden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklandı.

Bozcaada ilçesinde, geçtiğimiz Cumartesi saat 03.30 sıralarında bir eğlence mekanında başlayıp dışarı taşan kavgada, Ramazan Öksüz’ün dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ezine ilçesinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 8 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül'ün tutuklanmasına, 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

