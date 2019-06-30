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Bozcaada'ki dayaktan ölümle ilgili 11 kişi sorgulanıyor - EK

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 21:26 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, Ramazan Öksüz'ün (31) eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürdürülüyor. Zamanının büyük bölümünü Bozcaada'daki evinde geçiren şarkıcı Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından Öksüz ile ilgili, 'Hatırana sahip çıkacağıma, sahip çıkılması için elimden geleni yapacağıma yemin olsun koca oğlan' paylaşımında bulundu.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, Ramazan Öksüz'ün (31) eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürdürülüyor. Zamanının büyük bölümünü Bozcaada'daki evinde geçiren şarkıcı Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından Öksüz ile ilgili, 'Hatırana sahip çıkacağıma, sahip çıkılması için elimden geleni yapacağıma yemin olsun koca oğlan' paylaşımında bulundu.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında, Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkisinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Öksüz, sağlık ekibinin 45 dakikalık kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi.

Ramazan Öksüz'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

TEPKİLİ KALABALIĞI, KAYMAKAM SAKİNLEŞTİRDİ

Ramazan Öksüz'ün dövülerek, öldürülmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, saldırıya tepki gösterdi. Kaymakam İbrahim Gültekin, emniyet binası önüne gelerek, kalabalığa, "Bu işin takipçisiyiz; ama burada dikilerek veya kavga yaparak bu iş çözülmez. Şimdi hepiniz lütfen burayı boşaltalım. Siz acınızı yaşayın; ama arkadaşlar da işini yapsın" diye seslendi. Kaymakam Gültekin'in konuşması sonrası kalabalık dağıldı. Olayın meydana geldiği eğlence merkezinin, soruşturma tamamlanıncaya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

MÜZİK YAYINI 23.59'DA SONA ERECEK

Bozcaada'da gerginliğe yol açan olayın ardından Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce 01.30'a kadar devam eden müzik yayınının artık 23.59'da sona erdirilmesi, içkili mekanların da en geç 01.30'da kapatılması kararı alındı. Ramazan Öksüz'ün ölümü nedeniyle de Bozcaada'da 3 gün boyunca tüm müzik yayınlarının durdurulmasına karar verildi.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Ramazan Öksüz'ün öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, dün, Bozcaada'dan Özel Harekat'ın aracıyla feribot iskelesine götürülüp, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Gözaltındaki 11 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürdürülüyor.

Ramazan Öksüz'ün cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

FERİDUN DÜZAĞAÇ'TAN 'RAMAZAN ÖKSÜZ' PAYLAŞIMI

Zamanının büyük bölümünü Bozcaada'daki evinde geçiren şarkıcı Feridun Düzağaç, Ramazan Öksüz ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan 11 kişinin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık arasında yer alan ve sakinleştirmeye çalışan Feridun Düzağaç, Instagram'dan Ramazan Öksüz'ün fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

'Yıllar içinde bu 'eskiden güzel' adada biriktirdiğimiz tüm anıları bir anda anlamsız kılan vahşi bir cinayete kurban verdiğimiz dadamız Ramazan, daha seni toprağa vermeden arkandan konuşan yerel vicdansızlığın... Gecenin son gemisiyle adaya geçip seni aramızdan çalan canilerin… Bu vahşet yaşanırken seyredip katiline seyirci kalan soysuzların… Olay yeri incelemesi yapılmadan kanını yıkayan kansızların ve bunlara cesaret verenlerin… Yerel gazeteciyi 'haberi yaparsan bedelini ödersin' ile tehdit eden adam kayırmacılığın…. Bir daha o barın açılmasına izin verecek izahsızlığın kökü kuruyana kadar hatırana sahip çıkacağıma, sahip çıkılması için elimden geleni yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin olsun koca oğlan...'

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