Bozcaadalı Beşiktaşlılar, Atatürk ve silah arkadaşlarını andı

Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, ölümünün 80’inci yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği tarafından, Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için mevlit okutulup, pilav ve lokum dağıtıldı.

Bozcaada'da bulunan Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği, 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı kapsamında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını unutmadı. Ebediyete intikal edişinin 80’inci yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerin ruhu için Alaybey Camii'nde öğle namazında mevlid-i şerif okutuldu. Pilav ve lokum ikramı yapıldı.

Mevlid-i şerif okutulmasına Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Dr. Hakan Can Yılmaz, Bozcaada İlçe Jandarma Komutanı Ali Yorgancıoğlu, daire müdürleri, Ada halkı ve tatilciler katıldı.

Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özgür Yaşar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canını veren tüm şehitlerin ruhu için mevlid-i şerif okutup, hayır gerçekleştirdiklerini belirterek, “Adamızda bir gelenek haline gelen bu hayrı bu kez derneğimiz olarak gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

