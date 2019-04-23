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Bozcaadalılar, 23 Nisan'da sigarayı bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 19:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde 4 kişi tarafından başlatılan sigarayı bırakma kampanyası kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, ada halkından 20 kişi daha sigarayı bıraktığını açıkladı.

Bozcaadalılar, 23 Nisan'da sigarayı bıraktı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde 4 kişi tarafından başlatılan sigarayı bırakma kampanyası kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, ada halkından 20 kişi daha sigarayı bıraktığını açıkladı.
Bozcaada'da oturan Anıl Azdemir (31) ile Hasan Demirkol (34), Barış Muratoğlu (44) ve Nusret Çil (29), geçen hafta sigarayı bırakma kararı aldı. Gençler, 'No Smoking Bozcaada' adlı WhatsApp grubu kurdu. Çektikleri kısa videolarla birlikte sigara kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturdu. Kampanya'ya Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve ada halkından da destek geldi.
Kampanya'ya destek veren 20 kişi bugün Çınaraltı caddesinde bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, son sigaralarını içen grup ellerinde 'Bozcaada elele, sigaraya güle güle' pankartıyla sigarayı bıraktıklarını açıkladı. Kampanya'nın her yıl 23 Nisan tarihinde tekrarlanacağı belirtildi.
Kampanyaya destek veren ve Bursa'da bir toplantıya katılmak üzere ilçeden ayrılan ve etkinliğe katılamayan Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz ise, son sigarasını içtiğini belirterek "Bu iş bitmiştir. Sözümün arkasındayım. Herkese başarılar diliyorum" mesajı gönderdi.

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Bozcaadalılar, 23 Nisan'da sigarayı bıraktıBozcaadalılar, 23 Nisan'da sigarayı bıraktıBozcaadalılar, 23 Nisan'da sigarayı bıraktı

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