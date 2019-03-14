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Bozdağ Kati Piri’yi bakanlığa almamış

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öngören Avrupa Parlamentosunun raporunu hazırlayan Hollandalı parlamenter Kati Piri’nin dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Adalet Bakanlığına alınmadığı ortaya çıktı.15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok başkanlığındaki heyet Ankara’da temaslarda bulundu.

Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öngören Avrupa Parlamentosunun raporunu hazırlayan Hollandalı parlamenter Kati Piri’nin dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Adalet Bakanlığına alınmadığı ortaya çıktı.
15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok başkanlığındaki heyet Ankara’da temaslarda bulundu. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan randevu isteyen heyete Bozdağ randevu verdi. Bozdağ’ın heyette raportör Kati Piri’nin olduğunu da öğrenince, “Kati Piri heyetten çıkartılmazsa heyet ile görüşmeyeceğim” dediği öğrenildi. Kati Piri’nin komisyonla birlikte Adalet Bakanlığına görüşmeye geldiği ancak Bozdağ’ın ısrar etmesi nedeniyle Kati Piri’nin Dış İlişkiler Komitesi heyetinden çıkartılarak, bakanlığa alınmadığı ortaya çıktı.
Bozdağ, o günlerde katıldığı bir televizyon programında olayı anlatarak, “Biz bakanlığa kabul etmiyoruz, randevu vermiyoruz. Terör örgütlerinin görüşlerini rapor ediyor. Biz kendisi ile bakanlık olarak görüşmüyoruz. ’Terör örgütleri ile aranıza mesafe koyduğunuz zaman sizinle görüşürüz yoksa görüşmeyiz’ dedik. PKK argümanlarını Türkiye’ye dayatırsanız, FETÖ’nün argümanlarını Türkiye’ye dayatırsanız Türk halkı sizin ikiyüzlülüğünüzü görür ve ona göre davranır. Yani görüştüğümde karşımda PKK mı oturuyor yoksa Pelsinvanya mı oturuyor belli değil. O zaman ben seninle niye görüşeyim. Benimle konuşuyorsun, dinliyorsun, benim dediklerimin hiçbirini yazmıyorsun, terör örgütlerinin her dediği yalanı onları çürütüyorsun, bunlar iftiradır diyorsun, ona rağmen bile bile çürütülen şeyleri de raporlara koyuyorsun. Onun için de bu raporun Türkiye’de bir saygınlık uyandırması mümkün değil. AB üyesi ülkelere Türkiye karşıtlarının, Türkiye düşmanlarının, Türkiye zayıflasın diye terör örgütlerine destek olanların hazırladıkları raporlarla Türkiye hakkında doğru sonuçlara ulaşılamaz” demişti.

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