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Bozdağ: Öğrenci Andı kararına eleştirim nedeniyle tehdide muhatap oldum

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ Danıştay 8.

ANKARA, (DHA)- TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ Danıştay 8. Dairenin Öğrenci Andı ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle hakarete hatta tehdide muhatap olduğunu açıkladı.
Bozdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Danıştay 8. Dairesi’nin ‘Öğrenci Andı’ hakkındaki kararını eleştirim üzerine bir sürü hakaret, iftira ve tehdide muhatap oldum. Hala da bunlar devam ediyor”dedi.
Bozdağ “Tweetlerim ‘Öğrenci Andı’nın içeriğine veya okutulmasına ilişkin değil; tamamen mahkeme kararına ve gerekçesine ilişkindir. Eleştirdiğim, Danıştay 8. Dairesi’nin Anayasa ve hukuka aykırı kararı ve gerekçesidir. Hukuk devletinde yürütme organının her tür eylem ve işlemleri, yargı denetimine tabidir. Yargının denetimi, idari eylem ve işlemin hukuka uygunluğu ile sınırlıdır. Öğrenci Andı’nın okutulması veya okutulmaması, yargının değil yasama veya yürütmenin işidir” dedi.
‘ALLAH’A HAVALE EDİYORUM’
Bozdağ, ”Milletim ve ailem sayesinde sahip olduğum iman, ahlak, edep ve kültür; şahsıma yapılan haksız, hukuksuz ve temelsiz hakaret, iftira, suçlama ve tehditlere misliyle mukabeleye izin vermiyor. Şahsıma hakaret, iftira, suçlama ve tehdit yapanları yargıya değil Allah’a havale ediyorum” dedi.
Bozdağ, ”Benim en büyük övüncüm ve çocuklarıma mirasım; milletime, bayrağıma, vatanıma, devletime ve dinime sadakatim ve hizmetkarlığımdır. Hiç kimse, benim milletime, bayrağıma vatanıma, devletime ve dinime sadakatimi ve hizmetkarlığımı sorgulayamaz. Bu, kimsenin hakkı da haddi de değildir ”dedi.

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