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Bozdağ ve bazı bürokratların alıkonma planına ilişkin davada 2 sanığa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonma planıyla ilgili 13 sanık hakkında açılan davada karar çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonma planıyla ilgili 13 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, 2 sanığa hapis cezası verirken, 11 sanık hakkındaki davayı, başka davalarda yargılanmaları nedeniyle reddetti. Firari 1 sanığın dosyası ayrıldı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Mahkeme, sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, aralarında Bekir Bozdağ, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesizin de bulunduğu bazı bürokratların alıkonmasına ilişkin aracında el yazısıyla yazılmış notlar çıkan eski Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'i, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, Bozgeyik'e, bürokratların alıkonulması planlarına ilişkin ise, 'eylemlerin hazırlık aşamasında kalıp teşebbüs aşamasına ulaşmaması, eylemlerinin herhangi bir suça vücut vermemesi' nedeniyle 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme' suçundan beraatına hükmetti. Mahkeme, sanıklardan Ferhat Fışkın'ın ise 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçlamalarından beratına hükmederken, 'terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

DİĞER SANIKLAR HAKKINDAKİ DAVA REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Cemil Çetin, Abdullah Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan Doğanay ve Nurettin Özkan'ın, Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe girişimine yönelik açılan davada 'anayasal düzeni ihlal etmeye teşebbüs' suçundan cezalandırıldıkları belirtilerek, söz konusu sanıklar hakkında aynı suçtan açılan kamu davasının reddine hükmetti. Sanık Muharrem Demirkale'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe davasında, sanık Orhan Yıkılkan'ın ise Genelkurmay çatı davasında 'Anayasal düzeni ihlal etmeye teşebbüs' suçundan yargılanması nedeniyle de bu sanıklar için de bu suçtan açılan davanın reddine karar verildi.

Tüm sanıkların 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan beratına karar veren mahkeme, firari sanık İbrahim Mert'in dosyasını ayrıldı.

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