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Bozdağan Kemeri'nde restorasyon sırasında tarihi buluntulara ulaşıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

FATİH'te bulunan ve bakımı en son 1988 - 1990 yılları arasında yapılan tarihi Bozdoğan Kemeri'nin restorasyon çalışmaları sırasında tarihi buluntulara ulaşıldı.

Bozdağan Kemeri'nde restorasyon sırasında tarihi buluntulara ulaşıldı.

Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - Ali AKSOYER/ İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bulunan ve bakımı en son 1988 - 1990 yılları arasında yapılan tarihi Bozdoğan Kemeri'nin restorasyon çalışmaları sırasında tarihi buluntulara ulaşıldı. Ocak ayından bu yana devam eden çalışmalar titizlikle devam ederken, Roma dönemine ait olduğu düşünülen sütunlar, Fatih dönemine ait sikkeler bulundu.

Doğu Roma İmparatoru Flavius Iulius Valens tarafından MS 378 yılında tamamlandığı belirtilen dünyanın en eski su kemerlerinden olan Bozdoğan Kemeri'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 2019 yılının Ocak ayında İSKİ tarafından başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken bazı tarihi buluntulara rastlandı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütunlar restorasyon alanında bekletilirken yapılan incelemeler sonrasında bu sütunlar vatandaşların görmesi için sergilenecek.

"BU BÖLÜMLERİN ÇÖKMEK ÜZERE OLDUĞUNU TESPİT ETTİ"

İSKİ Vakıf Su Şube Müdürü Murat Kıyıcı, DHA'ya devam eden restorasyon çalışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kıyıcı, "2019 yılında başlanan bu çalışmalar yaklaşık iki buçuk yıl içinde tamamlanacak. Bu çalışmalar kapsamında Vefa Lisesi kısmından Fatih Camii'ne doğru giden bölümler restorasyon ihtiyacı yoğun olan kısımlardı. Bu bölümlerin çökmek üzere olduğunu tespit ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) projesine uygun olarak hem dolguları yapıyoruz hem konservasyonlar yapıyoruz. Bu eser Mimar Sinan'ın çıraklık dönemim dediği Şehzadebaşı Camii'nin yanında bulunan bir eserdir. 1563 yılındaki sel felaketinde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından burası onarılmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde şehrin su ihtiyacını karşılamayı sürdürmüştür" ifadelerini kullandı.

Bölgede çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Murat Kıyıcı, "Bizim buradaki amacımız diğer restorasyonlarımızda olduğu gibi tarihe ve kültürel mirasa sahip çıkarak bunu halka bilinçli şekilde kazandırarak yaşayan tarih olarak kültürel bilincimizi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da burada çevre düzenlemeleri de yapacağız. Turizme kazandıracağız, halkımızın rahatça görebileceği, gezebileceğe alana dönüştüreceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) olarak kültürel miraslara sahip çıkmaya çalışıyoruz.

BİZANS VE ROMA DÖNEMİNE AİT SÜTUNLAR BULUNDU

Bozdoğan Kemeri'nde devam eden çalışmalar sırasında önemli buluntulara ulaşıldı. Çalışmalar devam ederken Roma dönemine ait sütunlar bulunduğunu ifade eden İSKİ Vakıf Su Şube Müdürü Murat Kıyıcı, "Temizlik çalışmaları sırasında Roma dönemine ait sütunlar bulduk. Onlar da muhtemelen farklı dönemlerde oluşan depremlerde dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu konuda incelemeler sürüyor. Çalışmalara göre bu sonuçlanacak. Çalışmalarımızı arkeoloji denetiminde yapıyoruz. Birinci grup tarihi yapılar olduğu için özelliğini, niteliğini bozmadan, taşları yerinden oynatmadan sağlamlaştırma ve konservasyon çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarının 2021 yılında tamamlanması bekleniyor. Çalışmalar bittikten sonra vatandaşlar tarihi kemerin bulunduğu alanı rahatça görebilecek.

(FOTOĞRAF)

(Havadan fotoğraflarla) Bozdağan Kemeri'nde restorasyon sırasında tarihi buluntulara ulaşıldı.(Havadan fotoğraflarla) Bozdağan Kemeri'nde restorasyon sırasında tarihi buluntulara ulaşıldı.(Havadan fotoğraflarla) Bozdağan Kemeri'nde restorasyon sırasında tarihi buluntulara ulaşıldı.(Havadan fotoğraflarla) Bozdağan Kemeri'nde restorasyon sırasında tarihi buluntulara ulaşıldı.

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