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Bozdağ’da Çığ Önleme Projesinin ihalesi temmuz ayı içerisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ege Bölgesi’nin önemli turizm mekanlarından Bozdağ’da incelemeler yaptı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ege Bölgesi’nin önemli turizm mekanlarından Bozdağ’da incelemeler yaptı. Eriş, çığ düşme tehlikesi nedeniyle merkezin birkaç yıldır kapalı olduğunu ifade ederek, "Çığ Önleme Projesi" için ihalenin temmuz ayın içerisinde yapılacağını söyledi.
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediyenin teknik ekibiyle birlikte İzmir’in tek kayak merkezi olan Bozdağ’ı ziyaret etti. Bozdağ Kayak Merkezinin çığ düşmesi nedeniyle hizmet veremediğini ifade eden Eriş, bölgenin kış turizm açısından önemli merkezlerinden olduğunu belirtti.

İhale Temmuz ayı içerisinde
"Temmuz ayında yapılacak ‘Çığ Önleme Projesi’ ihalesinden sonra tesiste çalışmaların başlayacağına inanıyorum" diyen Eriş, "Belediye olarak bölge turizminin canlandırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürürken, kayak merkezinin yanında, bungalov evlerin de içinde bulunduğu belediyemize ait alanda incelemeler yaptık. Burada kamp alanı oluşturularak yaz ve kış döneminde bölgeyi aktif hale getirmek istiyoruz. Ekiplerimiz burada çalışmalarına başladı" dedi.
Tesislere giden Gündalan mevki’indeki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mehmet Eriş, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile bölgedeki çalışmaları koordineli olarak yürütüyoruz. Kayak merkezi yolunun rehabilite edilmesi yönünde taleplerimiz en kısa zamanda sonuçlandı. Büyükşehir ekipleri asfalt yama çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Bölge halkı adına teşekkür ediyoruz; ayrıca kış döneminde yoğunluğun yaşandığı kayak merkezinin Gündalan mevkinde orman müdürlüğü tarafından açılan yolun alternatif yol olarak kullanılması yönünde tespitlerde bulunduk. Yolun asfaltlama çalışmasını da büyükşehirden destek alarak yapmayı planlıyoruz" şeklinde aktardı.

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