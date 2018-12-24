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Bozdağ'ın zirvesinde Sarıkamış şehitleri ile Kubilay'ı andılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 17:16 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Ödemiş Belediyesi Efe Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerler ile İzmir'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce gericiler tarafından katledilen asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın anısına 2 bin 157 metre yükseklikteki Bozdağ'ın zirvesine tırmandı.

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'de, Ödemiş Belediyesi Efe Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerler ile İzmir'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce gericiler tarafından katledilen asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın anısına 2 bin 157 metre yükseklikteki Bozdağ'ın zirvesine tırmandı.

Ödemiş Belediyesi Efe Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, yer yer 390 santimetreyi bulan karda, sisli havada 2 saat yürüdü. Kulübün 1'i kadın 25 üyesi, Bozdağ'ın zirvesinde yer alan ve 21 Ocak 2013'te çığ düşmesi sonucu valilikçe kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi'ne ulaşarak, Türk bayrağı açtı. Dağcılar, burada bir süre manzarayı seyredip, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra inişe geçti. Ödemiş Belediyesi Efe Dağcılık Kulübü Etkinlik sorumlusu İlhan Biçer, "İki grup halinde toplam 25 kişilik ekip olarak Bozdağ tırmanışımızı başarı ile gerçekleştirdik. Zirvede, 1914 yılında Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda, Kars'ı Ruslardan geri almak için yapılan harekatta donarak şehit olan askerimizi, cumhuriyeti ve devrimlerini korumak için canını feda eden devrim şehidi Kubilay'ı andık" dedi.

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