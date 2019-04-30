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Bozdoğan'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:37 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde ilk kez 'Buzağı Güzellik Yarışması' yapıldı.

Bozdoğan'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' yapıldı

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde ilk kez 'Buzağı Güzellik Yarışması' yapıldı. Derece giren buzağıların sahiplerine altın verildi.
Bozdoğan'da çeşitli kurumların ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, ilk kez 'Buzağı Güzellik Yarışması' yapıldı. Bozdoğan İlçe Stadı'nda düzenlenen etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Bozdoğan Belediye Başkanı AK Parti'li Ufuk Altıntaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Altun, Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Aypak, daire amirleri, kurum müdürleri, tarım ve hayvancılıkla ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birçok kişi katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Buzağı Güzellik Yarışması için jüri oluşturuldu. Aralarında Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Bostancı'nın bulunduğu jurinin karşısına 23 buzağı çıkarıldı.
Yarışma sonucunda Ziyaretli Mahallesi'nden Mehmet Erol Dikmen'e ait 'Aybüke' isimli buzağı birinci seçildi. Buzağının sahibine kupa biberon, bir çuval yem ve yarım altın hediye edildi. İkinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın verildi. Yarışmaya katılan tüm buzağı sahiplerine de birer çuval yem hediye edildi. Belediye Başkanı Altıntaş, "Biz bu 'Buzağı Güzellik Yarışması'nı geleneksel hale getirip ilçemizde de bundan böyle her yıl yapacağız. Bu yıl ilkini yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı ve daha güzelini yapacağız. Amacımız bölgemizde hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bozdoğan'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' yapıldıBozdoğan'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' yapıldıBozdoğan'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' yapıldıBozdoğan'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' yapıldı

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