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  4. Bozdurduğu dolarların yerine euro vermişlerdi! Kendini haberlerde görünce...

Bozdurduğu dolarların yerine euro vermişlerdi! Kendini haberlerde görünce...

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

Kayseri'de döviz bürosunda görevli bir veznedar, dolarını bozdurmak isteyen vatandaşa yanlışlıklar Euro parası vermişti. Müşteri, yapılan yanlışlığı haberlerde görünce fazla parayı geri getirerek çalışanlara teslim etti.

Bozdurduğu dolarların yerine euro vermişlerdi! Kendini haberlerde görünce...

Edinilen bilgiye göre, Kazancılar Çarşısı’nda bulunan bir döviz bürosuna giren vatandaş, 5 bin 450 doları bozdurmak istedi. Doları alan görevli, müşteriye 5 bin 450 euro parası ödedi. Parayı alan müşteri döviz bürosundan ayrılırken görevli ise yanlışlıkla dolar yerine euro parası verdiğini fark etti. Olayın ardından yapılan haberlerden yanlış işlem yapıldığını öğrenen vatandaş, bugün gelerek parayı iade etti.

Döviz bürosu çalışanlardan Naci Andaç, “Geçen hafta Pazartesi günü saat 13.:30 gibi bir arkadaştan 5 bin 450 dolar aldım ve Euro ödemesi yaptım. Sağ olsun arkadaşın haberlerden ve vatandaşlardan bilgisi olmuş. Saat 10.30 gibi getirdi ve aradaki kur farkını bıraktı. Duyarlı davranan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yanlışlıkla verdiği para, haber yapılınca geri döndü

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Anahtar Kelimeler:
para Kayseri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nasıl yani haber de kendini görüncemi fark etti yani bak sen ;)
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