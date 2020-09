Bozkır: “Doğu Akdeniz’deki Gerilim Diplomasiyle Çözülmeli”

Bozkır, karantina uygulaması nedeniyle liderlerin en geç geçen hafta New York’ta bulunması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da 14 günlük karantina nedeniyle New York'a gelmesinin artık imkansız olduğunu söyledi.

Uzun bir süredir BM’nin salgın konusunda çok eleştirildiğini kaydeden Bozkır ”Ancak fiziki olarak çalışmaya başladık. BM’de salgın hastalık nedeniyle kapalıydı. Şimdi çalışmaya başladık artık biz buradayız diyebiliriz” dedi.

“New York Birleşmiş Milletler’dir Birleşmiş Milletler de New York”

1989 ile 1993 yıllarında New York Başkonsolosu olarak görev yapan Bozkır, başladığı yeni görevi ve New York ile ilgili duygu ve düşüncelerine dair bir soruyu da şöyle yanıtladı: “O zamandan bugüne New York’ta bazı şeyler değişmiş ama bazı şeyler de değişmemiş. O zaman baba Cuomo valiydi şimdi oğul Cuomo vali. New York, Birleşmiş Milletler’dir. Birleşmiş Milletler de New York. Adaylığım için Haziran ayında geldiğimde şu an oturduğum evin penceresinden bir fotoğraf çektim. Ağustos ayında yeniden geldiğimde aynı yerden çektiğim fotoğraftaki ışıkların yarısı kararmıştı. Bu beni üzdü” dedi.

Yeni görevi nedeniyle yeniden New York’ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bozkır ”Kentin canlılığı, oradan oraya koşturan insanlar, restoranlar, müzikaller, yaşamın günlük stresi, yoğun trafik etkileyiciydi. Buraya ilk atandığımda bir arkadaşım bu kentin her dakikasından mutluluk duymamı hatta zevk almam gerektiğini nasihat etti. Çünkü onu özleyeceksin dedi. Burada o iyi bu kötü diyemezsin her şey bir New York. Bunu da başka bir yerde göremezsiniz. İşte sizi etkileyen tarafı bu. Oğlum Manhattan’da üniversiteye gitti. İkiz torunlarım burada doğdu. Buradaki şartlar ne olursa olsun zevk alacağım. Kentin sokaklarındaki restoranlarından zevk alacağım. Her şey New York” dedi.