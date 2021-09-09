Bozkır: "En Zor Dönemde Başkanlık Yaptım”

Gelecek hafta görev süresi sona erecek olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, düzenlediği basın toplantısında bir yıl süren görevi boyunca yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Bozkır, salgının oluşturduğu zorluklar yüzünden en zor dönemde başkanlık görevini yürüttüğünü söyledi

14 Eylül’de görevini 76. BM Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’e devredecek olan Bozkır, tüm zorluklar ve olumsuzluklara rağmen kendi döneminde genel kurulun üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini belirtti.

Bozkır, BM Genel Kurulu’nun şimdiye kadar düzenlenen 101 toplantıda çeşitli karar tasarılarını görüştüğünü, üst düzey toplantıların yapıldığını ve kendi döneminde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin uzatıldığını ifade etti.

“BM salgında ayakta kalan tek küresel güç”

Bozkır, salgın nedeniyle BM’nin boş koridorlarında görevini sürdürdüğünü, toplantıların uzun bir süre sanal ortamda yapıldığını belirterek, “Açıkçası bu sanal toplantıları pek sevemedim. Şimdiye kadar alıştığımız bire bir ve yüz yüze yapılan toplantıların oldukça dışındaydı ancak içinde bulunduğumuz dönemin şartları bunu gerektiriyordu” diye konuştu. Bozkır, BM’nin salgın döneminde tüm olumsuz şartlara rağmen ayakta kalabilen tek uluslararası kuruluş olduğunu kaydetti.

“İnsanlar BM’ye güveniyor ancak karşılığını görmeli”

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, görevi sırasında mültecilerin durumunu yerinde incelemek için Ortadoğu’ya, kasırga nedeniyle Karayipler’e gittiği zaman insanların BM bayrağını gördüklerinde araçları alkışladıklarını kaydederek, “Tüm ülkelerin bayraklarına saygı duyuyorum ancak şu anda dünyada en saygın bayrak BM bayrağıdır. Bunu gerçekleştirdiğim resmi ziyaretlerde kendi gözlerimle gördüm. İnsanlar BM’yi seviyor” dedi.

Bozkır, BM’nin insanların bu sevgi ve güvenini görmesi gerektiğini belirterek, küresel örgütü gerektiği zamanlarda yeterince insanların yanında olmamakla eleştirdi. Bozkır, “BM dünyada yaşanan krizler öncesinde değil krizler yaşandıktan sonra devreye giriyor. BM dünyada yaşanan krizlerin öncesinde müdahale edecek kapasiteye sahip. Bu kapasiteyi göstermesi lazım. BM Barış Gücü askerlerini göndermek yerine krizleri önlemelidir” diye konuştu.

Bozkır, bir gazetecinin bundan sonraki hayatına nasıl devam edeceğiyle ilgili sorusunu, "Ben halen Türkiye parlamentosunda görev yapan bir milletvekiliyim. Geçici olarak bir yıllığına bu göreve geldim” diye yanıtladı.

“BM Genel Kurul başkanlarına maaş vermiyor”

Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen kişilerin New York’a geldiklerinde yaşadıkları zorluklara da değindi Bozkır, “BM Genel Kurulu Başkanı olduğunuz için size maaş verilmiyor. Bu göreve getirildiğinizde ilk karşı karşıya kaldığınız sorun bu ülkede sağlık sigortanızın olmamasıyla ortaya çıkıyor. Bu göreve getirilen kişiler eğer küçük bir ülkeden gelmişlerse BM’den maaş alamadıkları için zor duruma düşüyor. Bu duruma düşen bazı Genel Kurul başkanları başka çarelere başvurmak zorunda kalıyor. Ben bu görevde kendi ülkeme güvendim. Gerek maddi konularda gerek sağlık sigortamın olmaması nedeniyle Türkiye’nin hep arkamda olacağından emindim” diye konuştu

