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  4. Bozkır'ın yıldızı Cemre Baysel'in hayranından gelen tehdit mesajları kan dondurdu! '' Seni kaçırıp tüm aileni öldüreceğim''

Bozkır'ın yıldızı Cemre Baysel'in hayranından gelen tehdit mesajları kan dondurdu! '' Seni kaçırıp tüm aileni öldüreceğim''

24.07.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı yapımlar ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde cep telefonundan tanımadığı bir numara aradı. Yurt dışına ait gibi görünen numarayı açmayan oyuncuya, kendisine aşık olduğunu belirten mesajlar gelmeye başladı. Kimlik bilgilerini ve adreslerini ele geçiren bu kişi, "Benimle buluşmazsan aileni öldüreceğim" diyerek tehdit etti.

Yeşil Deniz, Payitaht Abdülhamid, Ramo, Sol Yanım, Baht Oyunu, Senden Daha Güzel, Bozkır gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Cemre Baysel takıntılı hayranından gelen mesajlarla hayatının şokunu yaşadı.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, kendisini kaçıracağını söyleyerek hayatını kabusa çeviren takıntılı hayranını şikayet etti. Ünlü oyuncu, 'Tüm kişisel bilgilerimi ele geçirmiş. Adresimi, kimlik numaramı ve ailemle ilgili her şeyi biliyor. Onunla istediği zaman buluşmazsam Ailemi öldüreceğini söylüyor. Yardım edin' dedi.

Cemre Baysel

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; ünlü oyuncuyu geçtiğimiz günlerde cep telefonundan tanımadığı bir numara aradı. Yurt dışına ait gibi görünen numarayı açmayan genç kadına bu kez aynı numaradan mesajlar gelmeyi başladı.

Cemre Baysel 2

Kendisine aşık olduğunu ve buluşmak istediğini belirten şekilde mesajlar atan numarayı engelleyen genç oyuncu, farklı numaralardan aranmaya ve benzer mesajlar almaya devam etti.

Cemre Baysel 3

Mesajları önemsemeyen genç kadın, numaraları engellemeye başladığında ise şahıs tarafından kişisel bilgilerinin yer aldığı bir başka mesaj daha geldi. İddiaya göre şahıs, Baysel'in ve ailesinin kimlik bilgilerini adreslerini ve şahsi tüm bilgilerini ele geçirmişti.

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Büyük bir şok yaşayan genç kadın, aldığı bir mesajdan kısa bir süre sonra başka bir numaradan yine arandı.

Cemre Baysel 5

Şahıs, genç kadınla buluşmak istiyor ve bulaşmadığı takdirde kendisini kaçıracağını söylüyordu.

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Dehşete kapılan güzel oyuncu, mesajları engelleyerek takıntılı hayranından kurtulmaya çalışırken, ailesinin adres bilgileri paylaşılarak, 'Benimle buluşmazsan bütün aileni öldüreceğim' şeklinde bir mesajla daha karşı karşıya kaldı.

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Yine aynı numara, 'Cevap ver evine geleceğim' diyerek oyuncuyu tehdit etmeye başladı. Ne yapacağını bilemeyen Cemre Baysel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Ünlü oyuncu kendisinin ve ailesinin kimliği belirlenemeyen bu şahsı tarafından tehdit edildiğini, huzurunun kaçtığını, şahsın aradığı yabancı numaranın yurt dışına kayıtlı olduğunu ve kullanıcının tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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