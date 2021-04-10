Bozkır: “İnsani Yardımlar İçin Sınır Kapıları Açılmalı’’

Volkan Bozkır, Suriye'ye insani yardımlarının sınır hattındaki 4 kapıdan sadece birinden yapılabildiğini belirterek, "Güvenlik Konseyi’nin ilk fırsatta bu sayıyı tekrar arttırması temenni ediyorum. Uluslararası toplum tarafından bu yönde yapılan çağrı ve çabaları destekliyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olarak bunun takipçisiyiz ve buradaki gözlemlerimi New York'a dönüşümde BM üyesi bütün ülkelerle paylaşacağım. Güvenlik Konseyi’nin bu kararını değiştirmesi ve diğer 3 kapının da açılması yolunda yeni bir karar alınması için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Gerçekten böyle bir facia karşısında hiçbir ülkenin bunu önleme lüksü yoktur diye düşünüyorum" dedi.

Bozkır, Reyhanlı ilçesindeki BM Aktarma Alanı'nda, BM Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts ve diğer BM çalışanlarından brifing aldı.Bozkır daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.​

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na başkanlık eden ilk Türk diplomat Volkan Bozkır resmi ziyaretleri kapsamında Hatay’a geldi. BM Aktarma Alanı'nda incelemede bulunan Bozkır daha sonra Boynuyoğun Mülteci Kampında Suriyelilerle bir araya geldi.

“3,4 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya’’

Bozkır, burada 2’nci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın gördüğü en büyük insanlık faciası ve dramın yaşandığını vurgulayarak, "Kuzeybatı Suriye'de yaklaşık 2,7 milyon insan yerlerinden edilmiş vaziyette, çok zor şartlarda yaşıyorlar. Daha önce Türkiye'ye göç etmiş, Lübnan'a, Ürdün'e göç etmişlerin dışında sadece Kuzey Suriye'de yaşayanlardan bahsediyorum'' dedi.

''Yaklaşık 3,4 milyon insan da açlık tehlikesiyle karşı karşıya'' ifadesini kullanan Bozkır, ''Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Suriye konusunu 3 kez ele aldı ve bütün veçheleriyle insan hakları olsun, insani yardımlar olsun görüşme imkanını bulduk. Ancak bizzat buraya gelerek, bu insani yardım operasyonlarını gözlemlemek istedim. Ayrıca buradaki Suriyeli kardeşlerimin kamplarını da ziyaret edeceğim ve onlarla ilgili olarak da ayrıca gözlemlerimi saptamaya çalışacağım" diye konuştu.

