HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bozkır: “İnsani Yardımlar İçin Sınır Kapıları Açılmalı’’

Bozkır: “İnsani Yardımlar İçin Sınır Kapıları Açılmalı’’

10.04.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na başkanlık eden ilk Türk diplomat Volkan Bozkır Hatay ziyareti kapsamında BM Aktarma Alanı ve Boynuyoğun Mülteci Kampı’nda incelemelerde bulundu

Bozkır: “İnsani Yardımlar İçin Sınır Kapıları Açılmalı’’

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na başkanlık eden ilk Türk diplomat Volkan Bozkır resmi ziyaretleri kapsamında Hatay’a geldi. BM Aktarma Alanı'nda incelemede bulunan Bozkır daha sonra Boynuyoğun Mülteci Kampında Suriyelilerle bir araya geldi.

Bozkır, Reyhanlı ilçesindeki BM Aktarma Alanı'nda, BM Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts ve diğer BM çalışanlarından brifing aldı.Bozkır daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.​

"BM insani yardımları, tek bir kapıdan Suriye'ye ulaştırılabiliyor"

Volkan Bozkır, Suriye'ye insani yardımlarının sınır hattındaki 4 kapıdan sadece birinden yapılabildiğini belirterek, "Güvenlik Konseyi’nin ilk fırsatta bu sayıyı tekrar arttırması temenni ediyorum. Uluslararası toplum tarafından bu yönde yapılan çağrı ve çabaları destekliyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olarak bunun takipçisiyiz ve buradaki gözlemlerimi New York'a dönüşümde BM üyesi bütün ülkelerle paylaşacağım. Güvenlik Konseyi’nin bu kararını değiştirmesi ve diğer 3 kapının da açılması yolunda yeni bir karar alınması için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Gerçekten böyle bir facia karşısında hiçbir ülkenin bunu önleme lüksü yoktur diye düşünüyorum" dedi.

“3,4 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya’’

Bozkır, burada 2’nci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın gördüğü en büyük insanlık faciası ve dramın yaşandığını vurgulayarak, "Kuzeybatı Suriye'de yaklaşık 2,7 milyon insan yerlerinden edilmiş vaziyette, çok zor şartlarda yaşıyorlar. Daha önce Türkiye'ye göç etmiş, Lübnan'a, Ürdün'e göç etmişlerin dışında sadece Kuzey Suriye'de yaşayanlardan bahsediyorum'' dedi.

''Yaklaşık 3,4 milyon insan da açlık tehlikesiyle karşı karşıya'' ifadesini kullanan Bozkır, ''Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Suriye konusunu 3 kez ele aldı ve bütün veçheleriyle insan hakları olsun, insani yardımlar olsun görüşme imkanını bulduk. Ancak bizzat buraya gelerek, bu insani yardım operasyonlarını gözlemlemek istedim. Ayrıca buradaki Suriyeli kardeşlerimin kamplarını da ziyaret edeceğim ve onlarla ilgili olarak da ayrıca gözlemlerimi saptamaya çalışacağım" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıtBakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.