"Bozkır şehri"nin parklarında sonbahar güzelliği

KIRŞEHİR (AA) - Orman varlığı bakımından Türkiye'nin en fakir illeri arasında yer alan ve bu nedenle de "bozkır şehri" olarak adlandırılan Kırşehir'de, belediyenin oluşturduğu yeşil alanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Kırşehir Belediyesinin, Ankara'daki benzerlerinden ilham alarak düzenlediği İkizarası Kent Park ile Masal Park ve Güzler Parkı'nda bulunan farklı türlerdeki ağaçların yeşilden turuncuya bir çok tonu güzel görüntüler oluşturuyor.

Parkları ziyaret edenler, karşılaştıkları renk cümbüşünü ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektiriyor. Park ve bahçelerdeki görüntüler adeta kartpostallık güzelliklere sahne oluyor.

İkizarası Kent Park'ta oluşturulan gölete yansıyan yeşil, sarı ve turuncu renkleri barındıran ağaçların görüntüleri görsel şölen sunuyor.

Ormanlık alanlar bakımından Türkiye'nin en fakir illeri arasında bulunan Kırşehir'de vatandaşlar, ağaçlandırılan parklara akın ederek sonbaharda oluşan görsel güzelliğin tadını çıkarmaya çalışıyor.

