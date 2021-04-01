Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye, Katar ve Azerbaycan’ı ziyaret edecek. Bozkır’ın 12 gün sürecek temasları 1-12 Nisan tarihlerini kapsıyor. BM Genel Kurulu Sözcülüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Bozkır, Ankara’daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmeler yapacak.

BM Genel Kurul Başkanı Bozkır’ın TBMM’de, küresel krizler, çok taraflılık ve BM sistemi hakkında bir konuşma yapacağı, BM’nin 75’inci Genel Kurulu’nun gündemi hakkında bilgi vereceği belirtildi. Genel Kurul Başkanı Bozkır’ın, ayrıca BM Türkiye ekibiyle de bir toplantı yapacağı belirtildi.

Hatay’da Suriyeli mültecilerle görüşerek incelemelerde bulunacak

Bozkır’ın Ankara’daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından, Hatay’da Suriyeli mültecilerle görüşeciği ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Teşkilatı (OCHA) tarafından yürütülen sınır ötesi insani yardım sevkiyatları hakkında bilgi alacağı kaydedildi.