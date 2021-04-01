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Bozkır Türkiye Katar ve Azerbaycan’ı Ziyaret Edecek

01.04.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 1-12 Nisan tarihleri arasında Türkiye, Katar ve Azerbaycan’ı ziyaret edecek

Bozkır Türkiye Katar ve Azerbaycan’ı Ziyaret Edecek

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye, Katar ve Azerbaycan’ı ziyaret edecek. Bozkır’ın 12 gün sürecek temasları 1-12 Nisan tarihlerini kapsıyor. BM Genel Kurulu Sözcülüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Bozkır, Ankara’daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmeler yapacak.

BM Genel Kurul Başkanı Bozkır’ın TBMM’de, küresel krizler, çok taraflılık ve BM sistemi hakkında bir konuşma yapacağı, BM’nin 75’inci Genel Kurulu’nun gündemi hakkında bilgi vereceği belirtildi. Genel Kurul Başkanı Bozkır’ın, ayrıca BM Türkiye ekibiyle de bir toplantı yapacağı belirtildi.

Hatay’da Suriyeli mültecilerle görüşerek incelemelerde bulunacak

Bozkır’ın Ankara’daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından, Hatay’da Suriyeli mültecilerle görüşeciği ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Teşkilatı (OCHA) tarafından yürütülen sınır ötesi insani yardım sevkiyatları hakkında bilgi alacağı kaydedildi.

Bozkır’ın Türkiye’deki temaslarını tamamlamasının ardından Katar’a hareket edeceği, başkent Doha’da Katar Emiri Şeyh Hamad Al-Thani ile görüşeceği kaydedildi. Bozkır’ın Katar’daki temaslarında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani ile de görüşeceği belirtildi.

Resmi ziyaretin son durağı Azerbaycan

Bozkır, Katar’daki temaslarının ardından ziyaretlerinin son durağı olan Azerbaycan’a gidecek. Bozkır, başkent Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ile ayrı ayrı görüşecek.

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