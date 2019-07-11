HABER

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar gölü, bozkırın ortasındaki doğal mavi suyu ve çevresindeki yeşil örtü ile görenleri büyülüyor.Gürün ilçesindeki Anadolu’nun saklı kalmış cennetlerinden Gökpınar gölü, özellikle doğa fotoğrafçılarının keşfinin ardından her geçen yıl sayıları katlanarak artan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar gölü, bozkırın ortasındaki doğal mavi suyu ve çevresindeki yeşil örtü ile görenleri büyülüyor.
Gürün ilçesindeki Anadolu’nun saklı kalmış cennetlerinden Gökpınar gölü, özellikle doğa fotoğrafçılarının keşfinin ardından her geçen yıl sayıları katlanarak artan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bozkırın ortasında doğal mavi renkli berrak suyu, çevresindeki yeşil bitki örtüsü ile adeta nazar boncuğunu andıran göl, fotoğraf sanatçılarına ve dalgıçlara da ev sahipliği yapıyor. Zeminden kaynayan göl içinde tortu barındırmadığı için Dünyanın en berrak suyuna sahip gölleri arasında yer alıyor. Yüzeyden bakıldığında 18 metre derinlikteki gölde yüzen alabalıkları çıplak gözle görmek mümkün. Bu özelliği ile doğal akvaryum olarak da adlandırılan göl, dalgıçlık eğitimlerinde de kullanılıyor.

Huzur bulmak için geliyorlar
Gölü ilk kez ziyaret eden turistler, gölün güzelliği ile büyülendiklerini belirterek herkesin mutlaka Gökpınar’ı ziyaret edip bu güzelliğe şahitlik etmelerini istediler. Birçok kişi ise her yıl Gökpınar’ı ziyaret ettiklerini belitti. Hatay’dan Gökpınar’a gelen bir çift, Gökpınar’da doğanın verdiği huzuru tatmak ve dinlenmek için her yıl özellikle Sivas’a geldiklerini söyledi.

Doğal Akvaryum
Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gökpınar’ı Dünyaya teşrif eden her insanın mutlaka görmesi gerektiğini ifade ederek, “Gökpınar gölümüz dillere destandır. Biz ona Bozkırın ortasında ki cennet diyoruz. Berraklığı ile doğal bir akvaryum gibidir. Ortalama 11 metre derinliğe sahiptir. Bu derinlikte bile yüzeyden baktığımızda tabandaki kaynamayı ve balıkları rahatlıkla görebiliriz. Yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken bir yer. Görenlerin ‘bugüne kadar neden görmemiştim’ diyerek pişmanlık yaşadığı bir yer” dedi.

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

MİT ve Emniyetin ortak operasyonunda yakalandılar!

TSK'nın operasyonları PKK'da korku ve paniğe yol açtı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Günlük burç yorumları 11 Temmuz Perşembe - Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

Son dakika! TEM'de meydana 3 farklı kaza trafiği durma noktasına getirdi

TEM'de 3 farklı kaza! Trafik kilit...

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu

Gören Avrupa sanıyor ama burası Karadeniz'in saklı cenneti

Son dakika! Muğla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

Muğla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.