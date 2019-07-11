Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar gölü, bozkırın ortasındaki doğal mavi suyu ve çevresindeki yeşil örtü ile görenleri büyülüyor.

Gürün ilçesindeki Anadolu’nun saklı kalmış cennetlerinden Gökpınar gölü, özellikle doğa fotoğrafçılarının keşfinin ardından her geçen yıl sayıları katlanarak artan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bozkırın ortasında doğal mavi renkli berrak suyu, çevresindeki yeşil bitki örtüsü ile adeta nazar boncuğunu andıran göl, fotoğraf sanatçılarına ve dalgıçlara da ev sahipliği yapıyor. Zeminden kaynayan göl içinde tortu barındırmadığı için Dünyanın en berrak suyuna sahip gölleri arasında yer alıyor. Yüzeyden bakıldığında 18 metre derinlikteki gölde yüzen alabalıkları çıplak gözle görmek mümkün. Bu özelliği ile doğal akvaryum olarak da adlandırılan göl, dalgıçlık eğitimlerinde de kullanılıyor.

Huzur bulmak için geliyorlar

Gölü ilk kez ziyaret eden turistler, gölün güzelliği ile büyülendiklerini belirterek herkesin mutlaka Gökpınar’ı ziyaret edip bu güzelliğe şahitlik etmelerini istediler. Birçok kişi ise her yıl Gökpınar’ı ziyaret ettiklerini belitti. Hatay’dan Gökpınar’a gelen bir çift, Gökpınar’da doğanın verdiği huzuru tatmak ve dinlenmek için her yıl özellikle Sivas’a geldiklerini söyledi.