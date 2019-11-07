"Bozkırdaki vaha"nın temizliği çevre dostu emekli memura emanet

İlçenin ağaçlarla kaplı tek piknik alanı olan istasyon ve çevresindeki ağaçlık alanın kirletilmesine gönlü razı olmayan emekli memur Yahya Batıbay (74) da tek başına gönüllü temizlik çalışması yürütüyor.

TCDD personeli tarafından 1969 yılında, Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı raylar olumsuz etkilenmesin diye binlerce sarıçam fidanının dikilmesiyle ağaçlandırılan 124 yıllık istasyonun çevresi muazzam bir orman haline geldi.

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Selim ilçesinde yarım asır önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarınca (TCDD) ağaçlandırılan ve bozkırın ortasındaki vahayı anımsatan Selim İstasyonu'ndaki piknik alanının bakım ve temizliğini, çevre dostu 74 yaşındaki emekli memur Yahya Batıbay gönüllü yapıyor.

Her gün bisikletiyle 5 kilometre yol katedip ormanlık alana gelen Batıbay, çöpleri topladıktan sonra ağaçlarda budama ve bakım yapıyor.

Doğasever Yahya Batıbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu eşsiz ve büyük emek verilerek orman haline getirilen alanın temiz tutulmasına dikkati çekmek için böyle bir çalışmaya başladığını söyledi.

İnsanların nefes aldığı, dinlendiği ormanlık alanın böyle kirletilmesine anlam veremediğini belirten Batıbay, "Her sabah bisikletimle buraya geliyorum hem sporumu hem de bu ormanlık alanda temizlik yapıyorum. Ayrıca ağaçların dallarını buduyorum, ormanlık alanın birinci bölümünü çok güzel bir yer haline getirdim. Nasip olursa emekli ve gönüllü arkadaşlarla diğer iki bölümü de aynı şekilde düzenleyeceğiz." dedi.

- "Ormanlık alana çöp konteyneri konulup tuvalet yapılsın"

Batıbay, ziyaretçilerin temizlik konusunda uyarılması ve bölgeye çöp konteyneri konulup tuvalet yapılmasının şart olduğunu dile getirerek, "Selim ilçesinde 1895 yılında Ruslar tarafından yapılan istasyon binasının kanalizasyonu var. Biz bu hattın üzerine tuvalet yaparsak insanlar ihtiyaçlarını giderir. Yine bu alana belediye çöp konteynerleri koyarsa kimse çevreyi bu kadar kirletmez ve çevre kirliliğini önlemiş oluruz." diye konuştu.