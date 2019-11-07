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"Bozkırdaki vaha"nın temizliği çevre dostu emekli memura emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 11:10 | Son Güncelleme

Kars'ın Selim ilçesinde 50 yıl önce TCDD tarafından ağaçlandırılan ve çevresindeki ağaçlar ile adeta bozkırdaki vahayı anımsatan Selim İstasyonu'ndaki piknik alanını, çevre dostu 74 yaşındaki emekli memur Yahya Batıbay gönüllü temizliyor - Doğasever Yahya Batıbay: - "Her sabah bisikletimle buraya geliyorum hem sporumu hem de ormanlık alanda temizlik yapıyorum. Ayrıca ağaçların dallarını buduyorum, ormanlık alanın birinci bölümünü çok güzel bir yer haline getirdim" - İlçe sakinlerinden Orhan Oktay: - "Gençler olarak Yahya amcaya destek vermeye karar verdik. Gerek sosyal medyada gerekse bir araya geldiğimizde birbirimizi uyarıyoruz. Ormanlık alana çöp atılmaması için elimizden geleni yapacağız"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Selim ilçesinde yarım asır önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarınca (TCDD) ağaçlandırılan ve bozkırın ortasındaki vahayı anımsatan Selim İstasyonu'ndaki piknik alanının bakım ve temizliğini, çevre dostu 74 yaşındaki emekli memur Yahya Batıbay gönüllü yapıyor.

TCDD personeli tarafından 1969 yılında, Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı raylar olumsuz etkilenmesin diye binlerce sarıçam fidanının dikilmesiyle ağaçlandırılan 124 yıllık istasyonun çevresi muazzam bir orman haline geldi.

Çıplak bir araziye sahip kentte yemyeşil görüntüsüyle bozkırın ortasındaki vahayı andıran istasyon ve çevresindeki piknik alanı, gerek yöre halkının gerekse bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Öte yandan piknikçilerin ormanlık alana bilinçsizce bıraktığı çöpler, bölgenin güzelliğine gölge düşürüyor.

İlçenin ağaçlarla kaplı tek piknik alanı olan istasyon ve çevresindeki ağaçlık alanın kirletilmesine gönlü razı olmayan emekli memur Yahya Batıbay (74) da tek başına gönüllü temizlik çalışması yürütüyor.

Her gün bisikletiyle 5 kilometre yol katedip ormanlık alana gelen Batıbay, çöpleri topladıktan sonra ağaçlarda budama ve bakım yapıyor.

Doğasever Yahya Batıbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu eşsiz ve büyük emek verilerek orman haline getirilen alanın temiz tutulmasına dikkati çekmek için böyle bir çalışmaya başladığını söyledi.

İnsanların nefes aldığı, dinlendiği ormanlık alanın böyle kirletilmesine anlam veremediğini belirten Batıbay, "Her sabah bisikletimle buraya geliyorum hem sporumu hem de bu ormanlık alanda temizlik yapıyorum. Ayrıca ağaçların dallarını buduyorum, ormanlık alanın birinci bölümünü çok güzel bir yer haline getirdim. Nasip olursa emekli ve gönüllü arkadaşlarla diğer iki bölümü de aynı şekilde düzenleyeceğiz." dedi.

- "Ormanlık alana çöp konteyneri konulup tuvalet yapılsın"

Batıbay, ziyaretçilerin temizlik konusunda uyarılması ve bölgeye çöp konteyneri konulup tuvalet yapılmasının şart olduğunu dile getirerek, "Selim ilçesinde 1895 yılında Ruslar tarafından yapılan istasyon binasının kanalizasyonu var. Biz bu hattın üzerine tuvalet yaparsak insanlar ihtiyaçlarını giderir. Yine bu alana belediye çöp konteynerleri koyarsa kimse çevreyi bu kadar kirletmez ve çevre kirliliğini önlemiş oluruz." diye konuştu.

Amacının misafirlere temiz bir alan bırakmak olduğunu anlatan Batıbay, "Resmi kuruluşlarımız da destek verirse burayı Selim halkına, Kars'tan gelecek misafirlerimize yakışır şekilde düzenleriz. Geçenlerde Almanya'dan misafirlerimiz geldi, istasyon şefine burada tuvaletin olmayışı, çevrenin kirliliğinin kendilerini üzdüğünü söylediler. İnşallah bu eksiklerimiz bir an önce yapılır. Selim Tren İstasyonu'na gelen misafirler pırıl pırıl bir piknik alanıyla karşılaşırlar." şeklinde konuştu.

- "İlçemizin tek ormanlık alanını yaşatmamız lazım"

İlçe sakinlerinden Orhan Oktay da Batıbay'ın çalışmasını çok anlamlı bulup desteklediğini vurgulayarak "İlçemizin tek ormanlık alanı olan bu alanı yaşatmamız lazım. Biz de gençler olarak Yahya amcaya destek vermeye karar verdik. Gerek sosyal medyada gerekse bir araya geldiğimizde birbirimizi uyarıyoruz. Ormanlık alana çöp atılmaması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
orman Selim Yahya Batıbay

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