Bozkır'dan ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Engel'e tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel'in Türkiye'ye ilişkin yaptırım açıklamasını eleştirerek, "Bu açıklamanın gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur ve haddini aşan bir açıklamadır. Eliot Engel, hem üslubu hem de açıklamasının içeriği bakımından diplomatik nezaketi ve gerçekliğin sınırlarını zorlayan bir tutum içerisindedir." ifadesini kullandı.

Bozkır, yaptığı yazılı açıklamada, Engel'in, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini alması halinde yaptırım uygulanacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasını eleştirdi.

Engel'in, mesnetsiz açıklamasını kınadığını belirten Bozkır, "Bu açıklamanın gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur ve haddini aşan bir açıklamadır. Eliot Engel, hem üslubu hem de açıklamasının içeriği bakımından diplomatik nezaketi ve gerçekliğin sınırlarını zorlayan bir tutum içerisindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozkır, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak, kendi topraklarını savunma hakkının bulunduğunu, bu doğrultuda kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamak üzere hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak için ABD nezdinde gerçekleştirdiği tüm girişimlerin, Başkan Barack Obama yönetimi tarafından görmezden gelindiğine dikkati çekti.