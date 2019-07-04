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Bozkır'dan ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Engel'e tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır: - "(Engel'in yaptırım açıklaması) Bu açıklamanın gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur ve haddini aşan bir açıklamadır. Eliot Engel, hem üslubu hem de açıklamasının içeriği bakımından diplomatik nezaketi ve gerçekliğin sınırlarını zorlayan bir tutum içerisindedir"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel'in Türkiye'ye ilişkin yaptırım açıklamasını eleştirerek, "Bu açıklamanın gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur ve haddini aşan bir açıklamadır. Eliot Engel, hem üslubu hem de açıklamasının içeriği bakımından diplomatik nezaketi ve gerçekliğin sınırlarını zorlayan bir tutum içerisindedir." ifadesini kullandı.

Bozkır, yaptığı yazılı açıklamada, Engel'in, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini alması halinde yaptırım uygulanacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasını eleştirdi.

Engel'in, mesnetsiz açıklamasını kınadığını belirten Bozkır, "Bu açıklamanın gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur ve haddini aşan bir açıklamadır. Eliot Engel, hem üslubu hem de açıklamasının içeriği bakımından diplomatik nezaketi ve gerçekliğin sınırlarını zorlayan bir tutum içerisindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozkır, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak, kendi topraklarını savunma hakkının bulunduğunu, bu doğrultuda kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamak üzere hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak için ABD nezdinde gerçekleştirdiği tüm girişimlerin, Başkan Barack Obama yönetimi tarafından görmezden gelindiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin, doğal ve meşru olarak, güvenlik ihtiyacını karşılayacak alternatifleri değerlendirdiğini vurgulayan Bozkır, "Aynı Eliot Engel gibi, ABD'deki bazı kesimler, bu durumu açıklık ve hakkaniyetle değerlendirmekte zorlanmaktadır. Egemen bir devlet olarak, bu konudaki meşru haklarımızın ABD'deki bazı kesimler tarafından ihlal edilmesine tahammül göstermemiz beklenmemelidir." ifadesini kullandı.

Bozkır, Türkiye'nin, ilişkileri köklü bir geçmişe dayanan tarihi müttefiki ABD'nin, bu durumu en iyi anlaması gereken ülke olduğunu belirterek, bu tarz yaklaşımların hayal kırıklığı yarattığını aktardı.

Türkiye'nin, ABD ile olan ilişkilerinde her konuda olduğu gibi S-400 konusunda da açık davrandığını, müttefiki ABD ile birlikte çalışmak için büyük gayret gösterdiğini anımsatan Bozkır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacını karşılama konusunda ikircikli davranan taraf ABD olmuştur. Nihayetinde Türkiye'nin, S-400 hava savunma sistemini tedarik sürecinin hangi şartlar altında gerçekleştiği açıktır. Ülkemiz bu konuda en başından beri şeffaf bir tutum sergilemiştir. S-400 sisteminin F35'lere olası etkileri konusunda, NATO'nun da dahil olacağı çalışma grubu kurulması önerimiz başta olmak üzere yaptığımız samimi öneriler, bugüne kadar maalesef yanıtsız bırakılmıştır."

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