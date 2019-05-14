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Bozkır'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hovenier'i kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır: - "S-400 füzeleri, patriot füzeleri ve F-35 uçakları konusunda konuşarak, birbirimizi anlayarak bir çözüme varacağımızdan eminiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin bu kadar güçlü bir şekilde devam etmesi bakımından, konuşarak sorunları çözmek çok önemli olacaktır" - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hovenier: - "Aramızda bazı konular var, bunları ele alıyoruz ve birlikte çalışıp değerlendirerek mevcut koşullar çerçevesinde üstesinden geleceğimize inanıyoruz"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "S-400 füzeleri, patriot füzeleri ve F-35 uçakları konusunda konuşarak, birbirimizi anlayarak bir çözüme varacağımızdan eminiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin bu kadar güçlü bir şekilde devam etmesi bakımından, konuşarak sorunları çözmek çok önemli olacaktır." dedi.

Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier'i makamında kabul etti. Kabulde konuşan Bozkır, Hovenier'in, Türkiye-ABD ilişkilerinin önemini bilen ve bazı sorunların aşılması için de çaba sarf eden değerli bir diplomat olduğunu söyledi.

Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin görüşmede ele alınacağını belirten Bozkır, şöyle konuştu:

"ABD bizim stratejik ortağımızdır. Aramızda model bir ilişki vardır. Bunun kıymetini biliyoruz ve Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin tarifinde, ne ABD'nin ne Türkiye'nin birbiriyle iyi ilişkide olmama lüksünün olmadığını düşünüyoruz. Bu açıdan her alanda ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik de önemli çaba sarf ediyoruz. ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli, güzel bir ilişki var. Bu ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik de mutabakat var."

ADB'nin, kongre ve senatosunda iki ülke ilişkisinin önemine tam olarak vakıf olmayan bazı grupların aldıkları kararların, ABD-Türkiye ilişkilerinde bazı sıkıntılara yol açabildiğini vurgulayan Bozkır, ancak iki dost, müttefik ülkenin bunların üstesinden gelebileceğine inandığını dile getirdi.

Bozkır, iki ülke arasında 75 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefinin bulunduğunu, buna ulaşmak için de gayret sarf edildiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatındaki yüzde 25 ilave gümrük vergisini kaldırma kararını son derece memnuniyetle ve olumlu bir gelişme olarak karşıladıklarını ifade eden Bozkır, şunları kaydetti:

"Savunma ilişkileri bakımından S-400 füzeleri, patriot füzeleri ve F-35 uçakları konusunda konuşarak, birbirimizi anlayarak bir çözüme varacağımızdan eminiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin bu kadar güçlü bir şekilde devam etmesi bakımından, konuşarak sorunları çözmek çok önemli olacaktır. Bu konuda da görüşmelerimiz sürüyor."

- "Türkiye-ABD arasındaki ilişkiler her zaman kritik öneme haiz oldu"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hovenier ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin her zaman kritik öneme haiz olduğunu belirtti.

ABD-Türkiye arasında uzun, köklü ve her iki ülkenin de karşılıklı menfaat elde edeceği son derece sağlam ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Hovenier, "Aramızda bazı konular var, bunları ele alıyoruz ve birlikte çalışıp değerlendirerek mevcut koşullar çerçevesinde üstesinden geleceğimize inanıyoruz." dedi.

- Hovenier ve Bozkır arasında Fenerbahçe-Ankaragücü sohbeti

Bozkır ile yapacağı görüşmede tuttukları takımların mevcut durumunu de değerlendireceklerini söyleyen Hovenier, kendisinin Ankaragücü taraftarı olduğunu, Bozkır'ın ise Fenerbahçeli olduğunu aktardı. Hovenier, her iki takımın da vasat bir seviyede olduğunu, lige tutunmaya çalıştığını söyledi.

Bozkır ise, renkler "sarı-lacivert" olduğu sürece aralarında en ufak bir görüş ayrılığının olmayacağını belirtti.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier F-35 patriot S-400 TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır

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