Bozkır'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hovenier'i kabulü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "S-400 füzeleri, patriot füzeleri ve F-35 uçakları konusunda konuşarak, birbirimizi anlayarak bir çözüme varacağımızdan eminiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin bu kadar güçlü bir şekilde devam etmesi bakımından, konuşarak sorunları çözmek çok önemli olacaktır." dedi. Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier'i makamında kabul etti. Kabulde konuşan Bozkır, Hovenier'in, Türkiye-ABD ilişkilerinin önemini bilen ve bazı sorunların aşılması için de çaba sarf eden değerli bir diplomat olduğunu söyledi. Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin görüşmede ele alınacağını belirten Bozkır, şöyle konuştu: "ABD bizim stratejik ortağımızdır. Aramızda model bir ilişki vardır. Bunun kıymetini biliyoruz ve Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin tarifinde, ne ABD'nin ne Türkiye'nin birbiriyle iyi ilişkide olmama lüksünün olmadığını düşünüyoruz. Bu açıdan her alanda ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik de önemli çaba sarf ediyoruz. ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli, güzel bir ilişki var. Bu ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik de mutabakat var." Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt 'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

ADB'nin, kongre ve senatosunda iki ülke ilişkisinin önemine tam olarak vakıf olmayan bazı grupların aldıkları kararların, ABD-Türkiye ilişkilerinde bazı sıkıntılara yol açabildiğini vurgulayan Bozkır, ancak iki dost, müttefik ülkenin bunların üstesinden gelebileceğine inandığını dile getirdi. Bozkır, iki ülke arasında 75 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefinin bulunduğunu, buna ulaşmak için de gayret sarf edildiğini kaydetti. ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatındaki yüzde 25 ilave gümrük vergisini kaldırma kararını son derece memnuniyetle ve olumlu bir gelişme olarak karşıladıklarını ifade eden Bozkır, şunları kaydetti: "Savunma ilişkileri bakımından S-400 füzeleri, patriot füzeleri ve F-35 uçakları konusunda konuşarak, birbirimizi anlayarak bir çözüme varacağımızdan eminiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin bu kadar güçlü bir şekilde devam etmesi bakımından, konuşarak sorunları çözmek çok önemli olacaktır. Bu konuda da görüşmelerimiz sürüyor." - "Türkiye-ABD arasındaki ilişkiler her zaman kritik öneme haiz oldu"