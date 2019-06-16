"Bozkırın denizi"nde "vira bismillah" diyorlar

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Yamula Baraj Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle belirli zamanlarda balık avlayan bölge halkı, bozkırın ortasında kendilerine önemli bir gelir kaynağı olan balıkçılıkla geçiniyor.

Eskiden çiftçilikle uğraşırken şimdi balıkçılıkla geçimini sağladığını belirten Küçükşahin, şunları kaydetti:

"Barajın yapılmasıyla köydeki arazilerimiz, bağımız, bahçemiz gittiği için balıkçılığı önce oltayla yaptık fakat daha sonra ticarete dönüştü. O yüzden ticaretini yapıyoruz. Sabah 05.00 gibi kalkıyoruz kahvaltımızı yapıp baraja çıkarak kısmetimizi arıyoruz. Burada çadırlarımız var. Kahvaltıdan sonra 'vira bismillah' diyerek ekmeğimize bakıyoruz. Barajda dolaşıp balık arıyoruz. Yakaladığımız balıkları buraya getirip yükleme yapıyoruz. Fırtına, dalga, dümen hepsi oluyor. Yeri geliyor 4-5 saat gittiğimiz oluyor. Eğer bulamazsak bu akşama kadar da sürüyor. Hava şartlarının da el vermediği oluyor. Balıkçılık işi zor, 'rastgele' deyip çıkıyoruz."

- "Güzel para kaynağı oldu"

Balıkçılıkla sonradan tanıştıklarını anlatan Küçükşahin, "Bizim arazimiz, bağımız, bahçemiz, küçükken koşup oynadığımız yerler baraja gittiği için bu işe ilk olarak hobi amaçlı başladık. Sonradan ticarete dönüştü. Tabi ekmek parası için mecbur kaldık. Buraya alıştığımız için şehirde, fabrikalarda falan da çalışamıyoruz." diye konuştu.