MAGAZİN

Bozkırın ortasında bidonlarda narenciye yetiştiriyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 23.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, ilerleyen yaşına rağmen girişimciliği ve çalışkanlığıyla dikkati çeken 84 yaşındaki Ömer Vural, portakal, limon, mandalina ve yenidünya gibi Akdeniz iklimi meyvelerini bidonlarda yetiştiriyor - Ömer Vural: - "Bu ağaçları yazın bahçeye çıkartıyorum, kışın havalar soğumaya başladığında odaya alıyorum. Meteorolojiyi dinliyor, havaların çok soğuk olacağını duyunca kaloriferle odayı ısıtıyorum"

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgatlı çiftçi; mandalina, portakal, limon ve yenidünya gibi Akdeniz iklimine özgü narenciyeleri, kendine has yöntemle bidonlarda yetiştiriyor.

Avusturya'da demirci ustalığından emekli olduktan sonra 1996 yılında Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyüne dönen Ömer Vural (84), ilerleyen yaşına rağmen girişimciliği ve çalışkanlığıyla dikkati çekiyor.

Köyüne yerleştikten sonra evinin bahçesine alabalık üretim tesisi kurup çevre ilçelerdeki lokantalara satan Vural, yine evinin bahçesinde İç Anadolu Bölgesi'ne özgü meyvelerin yanında Akdeniz iklimine uygun narenciye de yetiştirmeye başladı.

Bozkırın ortasında portakal, limon, mandalina ve yenidünya gibi meyveleri bidonlarda yetiştiren Vural, bu meyveleri dalından kopartıp yemenin ve komşularına ikram etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Uzun süre yurt dışında kaldıktan sonra köyüne döndüğünü anlatan Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacı, çiçeği çok sevdiğini söyledi.

Babasından kalan tarlayı bahçeye dönüştürdüğünü ve yöreye uygun meyve yetiştirdiğini dile getiren Vural, "Bahçemde her türlü ağaç var. Portakal, limon, mandalina da olsun diye heves ettim, bunları yetiştiriyorum. Bunlara daha fazla özveri gerekiyor. Suyunu, gübresini vermek şart, rastgele yetişmiyor." diye konuştu.

- Odada kaloriferle ısıtıyor

Vural, turunçgilleri bidonlara dikip büyüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar gıpta ediyor, 'Başka yörenin meyvesi burada yetişir mi?' diye soruyorlar. Dalından portakal koparıp yemek bana mutluluk veriyor. Limon daha fazla verimli oluyor. Alabalık sattığım için alabalık alanlara da limon hediye ediyorum. Bu ağaçları yazın bahçeye çıkartıyorum, kışın havalar soğumaya başladığında odaya alıyorum. Meteorolojiyi dinliyor, havaların çok soğuk olacağını duyunca kaloriferle odayı ısıtıyorum. Şu an incir yok, incir de getireceğim."

Vural, bidonlarda çok sayıda ağacının olduğunu ve bu sayıyı artırmak istediğini ifade etti.

Köyde yaşayan Osman Aydoğan ise Yozgat'ta yetişmesi çok zor olan meyvelerin köylerinde yetiştiğini ve kış ortasında bu meyveleri dalından yediklerini dile getirdi.

Bu meyvelerin nasıl yetiştiği konusunda Vural'dan bilgi aldıklarını aktaran Aydoğan, "Yozgat'ta bize Akdeniz sıcaklığını yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Genco Erkal’ın oyunu ‘Merhaba’ Trump Sahne’deGenco Erkal’ın oyunu ‘Merhaba’ Trump Sahne’de
Mevlana Amsterdam’da anıldıMevlana Amsterdam’da anıldı
Karadeniz’in son körüklü çizme ustası, teknolojiye direniyorKaradeniz’in son körüklü çizme ustası, teknolojiye direniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftçi mandalina portakal Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

EDHO'dan şaşırtan fragman! Ünlü oyuncu geri mi dönüyor?

EDHO'dan şaşırtan fragman! Ünlü oyuncu geri mi dönüyor?

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En uzun gecede unutulmaz müzikal deneyimi

En uzun gecede unutulmaz müzikal deneyimi

Enderun GO Takımı, Koreli hocanın taktikleriyle şampiyon oldu

Enderun GO Takımı, Koreli hocanın taktikleriyle şampiyon oldu

Kış modasında soğuktan korunma rehberi

Kış modasında soğuktan korunma rehberi

Hollanda'da Türk kuaför, minibüsüyle tüm Avrupa'ya "seyyar berber" hizmeti sunuyor

Hollanda'da Türk kuaför, minibüsüyle tüm Avrupa'ya "seyyar berber" hizmeti sunuyor

Kışın ilk ayında yeterli kar yağmaması turizmcileri üzdü

Kışın ilk ayında yeterli kar yağmaması turizmcileri üzdü

70 yıllık meslek aşkı

70 yıllık meslek aşkı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.