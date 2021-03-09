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Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'in makam koltuğu ve aracı haczedildi

09.03.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'in makam koltuğu ve aracı haczedildi

Denizli'nin Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'in makam koltuğu ve aracı, belediyede çalıştığı dönemde geçirdiği iş kazası nedeniyle açtığı tazminat davasını kazanan Hamidiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Uygun tarafından haczettirildi.

İddiaya göre, halen Hamidiye Mahallesi Muhtarı olan Mehmet Uygun, Bozkurt Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı 2 Şubat 2011 tarihinde ağaç dikim işi sırasında toprak burgu makinesine kolunu kaptırdı. Sol kolunu kaybeden Uygun, belediyeye tazminat davası açtı. 15 ay önce sonuçlanan davada, mahkeme, belediyenin Uygun'a 600 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Belediye, yaklaşık 1 yıl önce tazminat tutarının ilk taksiti olan 100 bin lirayı Uygun'a ödedi. Ancak geri kalan 500 bin lirayı ödemedi. Uygun da avukatları aracılığıyla belediyeye haciz işlemi başlattı. Başkanın makam odasındaki koltuklar ile makam aracı, belediyeye gelen icra memurları tarafından haczedildi.

CHP'Lİ BİRSEN ÇELİK: NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK

Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Uygun'un 9 yıl önce iş kazası geçirdiğini, belediyeyi mahkemeye verdiğini ve 600 bin lira tazminat almaya hak kazandığını anlattı. Paranın eşit taksitle ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, 1 yıl önce de 100 bin lira ödeme yapıldığını kaydeden Çelik şunları ifade etti:

"Sonrasında ne olduysa bir gün bizi avukat aradı ve 'Anlaşma yok. Paranın hepsini hemen tek seferde istiyoruz' dedi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ardından Mehmet Bey'e gittik; 'Üç arazimiz var, bedeli karşılar, onları verelim dedik, cevap; hayır. Belediyemizin pazar yerinde çok değerli bir dükkanı var, 400 bin TL değerinde. Onu verelim. Kalanı da nakit ödeyelim, cevap; hayır. Tamam, hepsini nakit ödeyelim. Fakat biz küçük bir belediyeyiz. Tek seferde bu kadar yüklü bir parayı vermek bizi zora sokar, dört takside bölüp ödeyelim, cevap; hayır."

Borcu reddetmediklerini söyleyen Çelik, “Bizim dönemimizde olmamış, niye ödeyelim gibi devlet geleneğine aykırı bir şey söylemedik. Uzlaşalım diye aylarca didindik" ifadelerini kullandı.

‘BELEDİYEDE TÜM KAPILAR YÜZÜME KAPANDI’

Yazılı açıklama yapan Mehmet Uygun ise kendisine yapılan ilk ödemenin ardından verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Parasının geriye kalan kısmını alamadığını kaydeden Uygun, "Bu süreçte tekrar Bozkurt Belediye Başkanı'yla görüşmek istedim ancak karşımda herhangi bir muhatap bulamadım ve belediyede tüm kapılar yüzüme kapandı. Yasal yollarla Bozkurt Belediyesi makamına haciz işlemi gerçekleştirilmiştir” dedi.

‘HACİZ YOLUNA GİTMEK ZORUNDA KALDIM’

Geçen sürede mağdur edildiğini öne süren Uygun, "Herhangi bir ödeme almadığım için hakkım olanı yasal süreçlerle arayarak, haciz yoluna gitmek zorunda kaldım. Bozkurt Belediyesi'nin bünyesinde çalışırken bu kaza gerçekleşti. Bu noktada belediyeler halka hizmet veren tüzel kişiliklerdir. Başkan seçilen kişi dün, bugün ve yarın kim olduğundan ziyade hak ve hukuk çerçevesinde işçinin hakkını korumakla mesuldür" dedi.

Kaynak: DHA

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