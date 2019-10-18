Bozkurt halkı kestaneden yılda 2 milyon lira kazanıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kestane toplayarak satan 300 aile, yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediyor.

İlçede yaklaşık 3 bin hektarlık kestane ormanından vatandaşlarca toplanan kestane, haftada 2 gün kurulan pazarda kilogramı 10-20 liradan satılıyor.

Bozkurt Ziraat Odası Başkanı Mehmet Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kestanenin ilçe halkı için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Acar, "Türkiye'nin en kaliteli kuzu kestanesi Bozkurt ilçesinde yetişiyor. İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Samsun gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine emanetçiler ve toptancılar aracılığıyla satılıyor." dedi.

İlçedeki ormanlardan her yıl bin 500-2 bin ton kestane toplandığını dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"İlçemizde kestane toplayan ya da satan yaklaşık 300 aile var. Kestane pazarı ülkemizde sadece ilçemizde kuruluyor. Bu sayede kestaneden yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediliyor. Üreticilerimiz bu sene fiyatlardan memnun."

