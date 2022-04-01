HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bozkurt ilçesi sel felaketini yaşamıştı... Su seviyesinin yükselmesi tedirginliğe yol açtı! Vali'den açıklama

Bozkurt ilçesi sel felaketini yaşamıştı... Su seviyesinin yükselmesi tedirginliğe yol açtı! Vali'den açıklama

01.04.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi geçtiğimiz sene tarihinin en büyük sel felaketini yaşamıştı. Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi ilçede tedirginliğe neden oldu. Konuyla ilgili Kastamonu Valisi Avni Çakır açıklama yaptı. Vali Çakır, Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye söz konusu. Bozkurt için risk söz konusu değil" dedi.

Bozkurt ilçesi sel felaketini yaşamıştı... Su seviyesinin yükselmesi tedirginliğe yol açtı! Vali'den açıklama

Geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde endişe yarattı. Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada ilçede herhangi bir riskin söz konusu olmadığını ifade ederek korkulacak bir durumun bulunmadığını belirtti.

"TEHLİYE ARZ EDECEK BOYUTTA DEĞİL"

Çakır, AA muhabirine 3 gündür sıcak havaya bağlı olarak bölgedeki karların eridiğini söyledi.

Su seviyesinin dün ve bugün sabah itibarıyla biraz daha yükseldiğini belirten Çakır, "Su seviyesi biraz daha yüksek seviyeye geldi ama bu tehlike arz edecek bir boyutta değil. Biz zaten ekipman ve teknik elemanlarımızla suyun hem erime kaynağından hem şehir geçiş hattında kontrol altında tutuyoruz. Yeteri kadar iş makinası sahada mevcut." diye konuştu.

Ezine Çayı kenarındaki evlerde herhangi bir tahliyenin söz konusu olmadığını vurgulayan Çakır, "Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye edilme söz konusu." ifadesine yer verdi.

Büzlerden yapılan geçici köprülerde tıkanma olduğunu belirten Çakır, "Biliyorsunuz afetten sonra büzlerden oluşturduğumuz 3 köprü yapıldı. Gözler küçük olduğu için su seviyesi yükselince üstünden akma yaptı. Köprünün üstünden suyun akması nedeniyle köprüler tedbir amaçlı taşıt trafiğine kapandı. Su seviyesi normal hale geldiğinde kısa sürede eski haline getireceğiz." dedi.

3540afb9ee1c573383e0a5c3d93e19e3

"VATANDAŞLARIMIZI ENDİŞEYE SEVK EDECEK BİR KONU YOK"

Korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Çakır şunları kaydetti:

"Şu an ne ilçe içinde ulaşım sorunu var, ne de şu aşamada suyun çevreye zararı söz konusu. Süreç ilgililer tarafından kontrol edilmekte. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Böyle bir durum söz konusu olsa biz zaten uyarılarımızı yaparız ama şu aşamada vatandaşlarımızı endişeye sevk edecek bir konu yok. Su yağışa bağlı biraz yüksek akıyor ama bu da aslında miktar olarak fazla değil. Dere yatağında çalışma yaptığımız için dere yatağının tabanındaki malzeme nedeniyle su yüksekmiş gibi duruyor. Aslında miktar olarak akan su o kadar yüksek değil. Bozkurt için en ufak bir risk söz konusu değil."

Diğer bölgelerdeki durum hakkında da bilgi veren Vali Çakır, "Hem İnebolu, hem de Özlüce ve İlişi köylerinde de dağdaki eriyen karları getiren dereler mevcut. Buralardaki süreçler de ilgililer tarafından takip ediliyor. Buralarda da tehlike söz konusu değil. Köprüler vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından kısa süreli araç trafiğine kapatılabilir ama afet boyutunda patlama yapacak tehlike yaratacak bir şey söz konusu değil. Bunlar sadece güvenlik amaçlı alınan tedbir. İnşallah bir iki gün içerisinde su seviyesinin de normale inmesini bekliyoruz." diye konuştu. (AA/DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte can kaybı ve vaka sayısında son durumİşte can kaybı ve vaka sayısında son durum
İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli!İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli!
Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıtÜmit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıt
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı!

Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı!

Flaş zam açıklaması: Mutlu değiliz! Yapmak zorundaydık

Flaş zam açıklaması: Mutlu değiliz! Yapmak zorundaydık

Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"

Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı! Planlar suya düştü...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı! Planlar suya düştü...

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

"Yüzde 67 zam" iddiası ortaya atılmıştı! Açıklama geldi

"Yüzde 67 zam" iddiası ortaya atılmıştı! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.