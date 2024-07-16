'Bozkurt' işaretine benzetildi! Almanya’da okullarda yasaklandı

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Euro 2024 Avrupa futbol şampiyonasına ev sahipliği yapan, Almanya'da oynanan Türkiye-Avusturya maçında Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'na iki gol sevinci yaşatan Merih Demiral’in ‘bozkurt’ işareti, maçın dahi önüne geçti. Almanya'da ve tüm dünyada tartışmalara neden olan Demiral’in ‘bozkurt’ işareti, 'Bozkurtların' aşırı sağcı bir oluşum olarak iç istihbarat tarafından izlendiği ve 'bozkurt selamının' yasaklanması talepleri dile getirilmişti.

2 maç men cezası alan Demiral’in yaptığı ‘bozkurt’ işareti nedeniyle, Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 'Türk aşırı sağcıların sembollerinin Almanya'daki stadyumlarda yerinin olmadığını' söyleyerek, UEFA'dan yaptırım talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine Türkiye ve Almanya, tepki olarak büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırmıştı.

‘SESSİZ TİLKİ’ İŞARETİ YASAKLANDI

Almanya'nın Bremen şehir eyaletindeki okullarda, sınıflarda sessizliği sağlamak amacıyla kullanılan 'sessiz tilki' işaretinin yapılması Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından yasaklandı.

Ağzı kapalı, kulakları dik bir tilkiyi anımsatan bu hareket ise 'bozkurt' hareketi ile görüntü itibarıyla benzerlik taşıması nedeniyle sembolün 'kurt selamı ile karıştırılma tehlikesi olması’ üzerine Bremenli yetkililer yasaklama kararı aldı. Almanya'da çoğunlukla öğretmenlerin kullandığı ‘sessiz tilki’ işaretin yerine, sessizliği sağlamak amacıyla başka bir işaret kullanabilir.

PEDOGOJİK OLARAK ZAMANI GEÇTİ

Bremen Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü’nün konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'sessiz tilki' işareti ve bu işareti yasaklayıp yasaklamama konusunun uzun süredir tartışıldığını ancak şehir eyaleti yönetiminin 'artık başka seçeneğinin olmadığını hissettiğini' belirtti.

Sözcü, "El işaretinin siyasi anlamı, Bremen şehrinin değerleriyle kesinlikle bağdaşmıyor" dedi. Sözcü, ayrıca git gide daha fazla eğitimcinin de bu 'sessiz tilki' el işaretinin artık 'pedagojik olarak zamanının geçtiğini' düşündüğünü ifade etti.