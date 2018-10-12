"Bozkurt" işaretinin yasaklanması tartışmaları

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bozkurt işaretinin Hitler selamına benzetilmesi, akıl tutulmasıdır. Hitler selamı Almanların milli sembolü değildir ama bozkurt, Türk milletinin binlerce yıllık zengin kültüründe yer alan anlamlı, önemli ve kıymetli bir motiftir." ifadesini kullandı.
Yalçın, Euronews'e yaptığı değerlendirmede, Avusturya'dan sonra Almanya'da da "bozkurt" işaretinin yasaklanması tartışmalarını hayret ve üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.
Avusturya'da politikacıların birkaç yıldır göstere göstere ırkçılık yaptıklarını anlatan Yalçın, bunun ülkedeki azınlıklar üzerinde bir baskı ve zulüm aracı haline gelmeye başladığını söylediklerini ve bunun doğuracağı mahzurlar üzerinde ilgilileri uyardıklarını bildirdi.
Yalçın, "Bozkurt işaretinin Hitler selamına benzetilmesi, akıl tutulmasıdır. Hitler selamı Almanların milli sembolü değildir ama bozkurt, Türk milletinin binlerce yıllık zengin kültüründe yer alan anlamlı, önemli ve kıymetli bir motiftir." değerlendirmesinde bulundu.
"Bozkurt" işaretinin Türkler nezdinde cesaretin, bağımsızlık azminin ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirten Yalçın, bunun, Almanya'da yasalar çerçevesinde yıllardır görev yapan ve ülkede toplumsal barış ve huzura katkıda bulunan Türk federasyonlarının da kullandığı bir simge olduğuna işaret etti.
Yalçın, "Milli değerlerimizin bir parçası olan bozkurt motifinin kullanılması nasıl yasaklanabilir? Almanya'da yaşayan Türkler en doğal, demokratik ve yasal haklarından nasıl mahrum bırakılabilir? Bozkurt işaretinin yasaklanması, Almanya'nın entegrasyon çabalarını sekteye uğratacak, toplumsal barışı zedeleyecek, ayrımcı, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir adım olacaktır. Nasıl Almanya bayrağında yer alan kartal, Fransızların sembolü olan horoz, İspanyolları temsil eden boğa zararsız milli sembollerse bozkurt da Türklerin remzidir. Bunlar da mı Avrupa'da yasaklanacaktır? Asıl ırkçı olanlar bozkurt işaretini kullananlar değil yasaklanmasını savunanlardır." ifadesini kullandı.
- "Türkiye ve Türk korkusu yatmaktadır"
Bozkurt üzerinden Türk ve yabancı düşmanlığı yapıldığını vurgulayan Yalçın, "Milli sembollerimizin kullanılmasına yasak getirilmeye çalışılmasının ardında aynı zamanda Türkiye ve Türk korkusu yatmaktadır." dedi.
Yalçın, Türkiye'nin artık dünyada ve bölgesinde büyük Batılı ülkelerden daha etkin, küresel bir güç haline geldiğini ve mevcut konumuyla dünyada bir yıldız gibi parlamasının, Batı'lı ülkeleri rahatsız ettiğini kaydetti.
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