'Bozkurt Kemal' sloganı gündem yarattı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu böyle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için "Hazırım" mesajını veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına hız verdi. Saha çalışmalarına ara vermeden devam eden CHP lideri, her gün başka bir programa katılıyor. Dün de Ankara'daki ‘Önce Türkiye Buluşması’nda bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun salona girerken çekilen bir video görüntüsü gündem yarattı.

'BOZKURT KEMAL' SLOGANLARIYLA KARŞILANDI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da ülkücü grupla bir araya geldiği ‘Önce Türkiye Buluşması’ndan görüntüler paylaştı. Özkan’ın “Genel Başkan’ımız Kılıçdaroğlu, ‘Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı. Toplumun her kesimini kucaklayan lider, Kılıçdaroğlu” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, Kılıçdaroğlu’nun alkışlarla ve “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığı görüldü.

Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu "Bozkurt Kemal" sloganlarıyla karşılandı



Toplumun her kesimini kucaklayan lider Kılıçdaroğlu. pic.twitter.com/cj7nWUdOos — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) September 11, 2022

"ÜLKÜCÜLERE ŞEREF VERDİNİZ"

Görüntülerde bir kişi “Bir olacağız, diri olacağız, hep beraber olacağız. Allah yolunu açık etsin Sayın Genel Başkan’ım. Ülkücülere şeref verdiniz Sayın Genel Başkan’ım” derken başka birinin de “Ayağınıza sağlık Genel Başkan’ım” diye bağırdığı duyuldu.



