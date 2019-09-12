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Bozkurt ve Çardak 'afet bölgesi' ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 17:11 | Son Güncelleme

 DENİZLİ Valiliği, 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Bozkurt ve Çardak ilçelerinin 'afet bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Bozkurt ve Çardak 'afet bölgesi' ilan edildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Valiliği, 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Bozkurt ve Çardak ilçelerinin 'afet bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.
Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından, kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Denizli Valiliği tarafından depremde Bozkurt ilçesinde 272 konut, 17 ahır, 12 işyeri, 94 depo, 4 samanlık, 4 cami; Çardak ilçesinde ise 138 konut, 11 ahır, 3 işyeri, 21 depo, 10 samanlık, 1 cami, ağır hasarlı olarak tespit edildi. Valilikten yapılan duyuruda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Bozkurt ve Çardak ilçelerinin 'afet bölgesi' ilan edilmesine karar verildiği açıklandı. Açıklamada, "Denizli'de 8 Ağustos 2019 tarihi saat 14.25'te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde ve 7.09 kilometre derinlikte meydana gelen ve yaklaşık 10 bin kişinin etkilendiği deprem ile ilgili 16.08.2019 tarihinde 'Genel hayata etkililik oluru' alınmıştır" denildi.

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Bozkurt ve Çardak 'afet bölgesi' ilan edildiBozkurt ve Çardak 'afet bölgesi' ilan edildiBozkurt ve Çardak 'afet bölgesi' ilan edildi

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