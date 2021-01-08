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Bozkurt, Verem Savaş Dispanseri çalışanlarını kutladı

08.01.2021 18:42 | Son Güncelleme:
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AK Parti Kdz.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, Verem Savaş Haftası nedeniyle İlçedeki Verem Savaş Dispanserini ziyaret ederek, çalışanların sorunlarını dinledi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Sosyal Politikalar Başkanı Fadime Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed İkbal Çakır ve Kadın Kolları Başkanı Şerife Cerrah ile birlikte; 6-12 Ocak Verem Savaş Haftası dolayısıyla ilçenin Bağlık Mahallesi’nde bulunan Verem Savaş Dispanserini ziyaret etti. Ziyarette, Dispanserde görev yapan Doktor Nesrin Bayrak, Röntgen Teknisyeni Meral Alibaba, hemşireler Yeliz Çakır ve Emel Demiray ile görüşen Başkan Bozkurt; çalışanların taleplerini ve dispanserin eksiklerini öğrenerek not aldı.
Dispanser ile ilgili bilgi veren Röntgen Teknisyeni Meral Alibaba, dispansere genelde bulaşıcı hastalığı olan insanların geldiğini, bu nedenle dispanser ortamının daha sağlıklı koşullara kavuşturulması gerektiğini söyledi.
Dispanserde doktor eksiğinin olduğunu ifade eden Alibaba, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından günlük görevlendirmeyle doktorların geldiğini, geçici görevlendirmeyle gelen doktorların konuya hâkim olmaması nedeniyle yeterli hizmet verme konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek; doktor eksiğinin giderilmesini istediklerini söyledi.
Dispanserdeki en büyük sıkıntının röntgen cihazı olduğunu vurgulayan Alibaba, kullandıkları cihazın çok eski olduğunu, bu nedenle de hizmet konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek yeni bir cihazın temin edilmesi ve daha sağlıklı koşullarda hizmet verilmesi için binanın boya işlerinin yapılması gerektiğini dile getirdi.
AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt ise hizmetlerinden dolayı dispanser çalışanlarına teşekkür ederek, eksiklerin giderilmesi ve vatandaşların daha iyi hizmet alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Ziyaret, dispanser çalışanlarıyla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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