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  4. Bozlak türküler tiyatro ile canlandırıldı

Bozlak türküler tiyatro ile canlandırıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 09:24 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de, Anadolu’nun dillerde dolaşan geleneksel bozlak türkülerin hikayesi senaryo haline getirilip, tiyatro sahnesinde canlandırıldı.Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Türkülerden Süzülen Hikayeler” adlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kırıkkale’de, Anadolu’nun dillerde dolaşan geleneksel bozlak türkülerin hikayesi senaryo haline getirilip, tiyatro sahnesinde canlandırıldı.
Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Türkülerden Süzülen Hikayeler” adlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı merhum Hacı Taşan’a ait bozlak türkülerin hikayesi senaryo haline getirildi. Halk arasında “Acar Gelin” olarak bilinen “Değirmenin Bendine” adlı türkünün hikayesinde Hacı Taşan canlandırıldı. Tiyatroda temsili olarak yapılan düğünde, gelin ve damat sahne almasının ardından davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi. Tek perdelik oyunla türkünün hikayesi mutlu sonla tamamlandı. Ustalar Topluluğu ve öğretmenlerden oluşan tiyatro ekibinin sergilediği performans, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte bozlak müziğinin üstatlarından Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş ve Hacı Taşan hakkında bilgiler verildi. Ustalar Topluluğu tarafından da türküler seslendirildi.
Bozlak türkülerin hikayesinin çevre illerde de tiyatro ile canlandırılması için turne düzenlenmesi planlanıyor.
Bozlak türkü üzerine ilk defa böyle bir çalışmanın yapıldığını ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz, “İlk defa bozlak 5 duyu organımıza hitap edecek şekilde tiridi dediğimiz 3 boyutlu şekilde sahnelendi ve seslendirildi” dedi.
Demiröz, “Bozlak müziğimiz İç Anadolu’da özellikle Orta Anadolu’nun çok önemli bir kültürü. Kırıkkale’de bu kültürün merkezlerinden birisidir. Bozlak türkülerimizin hikayeleri anlatıldı. Bazı türkülerinin de hikayeleri tiyatro ile sahnelendi. Amacımız bu türkülerin doğuşunu seyirciye ve dinleyiciye canlı bir şekilde anlatmaktı. İlk defa bozlak üzerine böyle bir çalışma yapıldığını düşünüyorum. Buna benzer şuana kadar yok diye biliyorum” şeklinde konuştu.

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