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Bozok Üniversitesi'nden kaz yetiştiricilerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:21 | Son Güncelleme

BOZOK Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi tarafından yürütülen, 'Yozgat Damızlık Kaz Islahı Projesi' kapsamında düzenlenen törenle 10 üreticiye 50 şer kaz palazı hibe edildi.

Bozok Üniversitesi'nden kaz yetiştiricilerine destek

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - BOZOK Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi tarafından yürütülen, 'Yozgat Damızlık Kaz Islahı Projesi' kapsamında düzenlenen törenle 10 üreticiye 50 şer kaz palazı hibe edildi.
Bozok Üniversitesi'nin Yerköy ilçesinde bulunan Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezinde düzenlenen törene Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, projeye katkıları bulunan kurumların müdürleri, öğretim üyeleri ve üreticiler katıldı. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, kaz ıslahı sayesinde, verimli ve daha sağlıklı kaz üretiminin temin edileceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Damızlık kaz üretimi projemiz bundan birkaç yıl önce başladı. Özellikle Ziraat Fakültemize bağlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin öncülüğünde Yozgat'taki çiftçilerimize kaz üretiminde verimli olması için damızlık kaz üretmeyi ve onlara karşılıksız dağıtmayı hedeflemiştik. Bugün birkaç yıldır yürüttüğümüz projenin meyvelerini alıyoruz. Çiftçilerimize, damızlık kaz üretimi için civcivleri dağıtıyoruz. Bir yıl sonra tekrar kendileriyle irtibat kuracağız gelişmelerle ilgili bilgiler alacağız. Bu ıslah sayesinde vatandaşımızın, verimli ve daha sağlıklı kaz üretimini temin etmek onlara bu noktada ekonomik olarak destek sağlamaktır" dedi.
Rektör Karacabey, "Bu faaliyetimiz devam edecek. Aynı zamanda bu proje ile hedefimiz Yozgat'taki bütün üreticilerimizin daha verimli kaz üretmelerini ve bu noktada gerçekten kendilerine önemli bir ekonomik destek sağlamalarını temin etmektir. Bu noktada inşallah üniversite olarak her türlü desteği üreticimize, çiftçimize vereceğiz. 3 yıl sürecek proje kapsamında, 2020 yılında 20 üreticiye, 2021 yılında da 30 üreticiye 50’şer kaz palazı dağıtımı yapılacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 10 üreticiye 50'şer adet kaz palazı verildi. Üreteciler, kaz aldıkları civcivleri büyütüp çoğaltmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

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Bozok Üniversitesi'nden kaz yetiştiricilerine destekBozok Üniversitesi'nden kaz yetiştiricilerine destekBozok Üniversitesi'nden kaz yetiştiricilerine destekBozok Üniversitesi'nden kaz yetiştiricilerine destek

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