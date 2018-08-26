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Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 21:28 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kızlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre Şıhmüslüm Şahin (62), Şiho Şahin (65), Narin Şahin (25) ve Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi.

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