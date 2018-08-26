Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (2)

2 AMCASI, HALASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan kavgada Ramazan Şahin'in, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcaları Müslüm ve Şeyho ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin'i öldürdüğü belirlendi. Olayda ölen 4 kişinin cenazeleri ilk olarak Bozova Devlet Hastanesi'ne, oradan da Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, 4 akrabasını öldürüp kaçan ve Gaziantep'te yaşadığı belirlenen Ramazan Şahin'i yakalamak için çalışma başlattı.
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