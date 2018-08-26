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Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 21:28 | Son Güncelleme

2 AMCASI, HALASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan kavgada Ramazan Şahin'in, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcaları Müslüm ve Şeyho ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin'i öldürdüğü belirlendi.

Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (2)

2 AMCASI, HALASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan kavgada Ramazan Şahin'in, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcaları Müslüm ve Şeyho ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin'i öldürdüğü belirlendi. Olayda ölen 4 kişinin cenazeleri ilk olarak Bozova Devlet Hastanesi'ne, oradan da Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, 4 akrabasını öldürüp kaçan ve Gaziantep'te yaşadığı belirlenen Ramazan Şahin'i yakalamak için çalışma başlattı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

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Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (2)Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (2)Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (2)

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