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Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 21:44 | Son Güncelleme

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki kavgada ölen 4 kişinin cenazesi, Bozova Devlet Hastanesi'nden cenaze araçlarıyla alınarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (3)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki kavgada ölen 4 kişinin cenazesi, Bozova Devlet Hastanesi'nden cenaze araçlarıyla alınarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeler, otopsi için morga konuldu.

FOTOĞRAFLI

Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (3)Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (3)Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (3)Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (3)

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