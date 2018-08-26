Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (3)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki kavgada ölen 4 kişinin cenazesi, Bozova Devlet Hastanesi'nden cenaze araçlarıyla alınarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeler, otopsi için morga konuldu.
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