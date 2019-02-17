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Bozova'da baraj gölüne giren çocuk öldü   

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 16:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Eren Çelen (13), oyun oynamak için girdiği baraj gölünde boğuldu.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Eren Çelen (13), oyun oynamak için girdiği baraj gölünde boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Bozova ilçesinde bulunan Atatürk Baraj gölü kıyısında meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapan Erhan Çelen, oyun oynadığı suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ve sualtı polisleri yaptığı arama sonunda Eren Çelen'in cesedine ulaştı. Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Erhan Çelen'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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